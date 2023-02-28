Fenerbahçe ve Enner Valencia bitti demeden bitmiyor! Süper Lig'in zirvesindeler

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Fenerbahçe’nin bu sezon Spor Toto Süper Lig’de sergilediği performans, futbolda sık kullanılan ‘hakem son düdüğü çalmadan maç bitmez’ tabirinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu ortaya koyuyor. Oynadığı 22 maçta attığı 56 golle Süper Lig’in en skorer takımı olan sarı lacivertliler, bunların 7’sini müsabakaların uzatma anlarında buldu. Ligde 90+’larda en çok gol atan takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, tam ‘maç bitti’ denilen anlarda gelen bu goller sayesinde ekstradan 5 puanı hanesine yazdırmayı bildi.

KARAGÜMRÜK VE GAZİANTEP’İ UZATMALARDAKİ GOLLERLE YENDİ

Sezonun henüz ilk haftasında 3-2 geride olduğu Ümraniyespor maçının 90+2. dakikasında Mergim Berisha’nın fileleri havalandırması sayesinde yenilgiden kurtulan Kanarya; 5-4’lük Karagümrük (Michy Batshuayi 90+5) ve 2-1’lik Gaziantep FK (Enner Valencia 90+1) karşılaşmalarında galibiyet gollerini uzatmalarda kaydetti. 6-0’lık Kasımpaşa (Arda Güler 90+2), 3-0’lık Ankaragücü (Diego Gossi 90+1), 4-0’lık Hatay (Gustavo Henrique 90+5) ve 5-1’lik Kasımpaşa (Michy Batshuayi 90+2) maçlarının uzatma bölümlerinde gelen goller ise farkın artmasını sağladı.

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45+’LARDA ATILAN GOLLERDE ZİRVEYİ GALATASARAY’LA PAYLAŞIYOR

Süper Lig’de oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 4’ünde gol sevinci yaşayamayan (Konyaspor 0-1, Beşiktaş 0-0, Trabzonspor 0-2, Galatasaray 0-3) Fenerbahçe, aynı zamanda 45+’larda en çok gol atan takım (4) unvanını da Galatasaray’la paylaşıyor. Sarı lacivertliler, 3-3’lük Ümraniye (Enner Valencia 45+2), 6-0’lık Kasımpaşa (Emre Mor 45+3), 5-0’lık Alanyaspor (Miguel Crespo 45+4) ve 4-0’lık Konyaspor (Enner Valencia 45+6) karşılaşmalarında ilk yarının uzatma anlarında fileleri havalandırmayı başardı.

ENNER VALENCİA 30 YAŞ ÜSTÜNDE DÜNYANIN EN SKORER OYUNCUSU

Bugüne dek attığı 22 golle krallık yarışında açık ara önde olan Valencia, maçların her iki devresinin uzatmalarında en çok gol bulan oyuncu unvanını da kimseye bırakmadı. Ekvadorlu yıldız, 45+’larda 2, 90+’larda 1 kez ağları havalandırdı. 30 yaş üstü oyuncular arasında 22 golle dünyanın en skorer ismi olan 33 yaşındaki Valencia, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de maç başı gol ortalaması en yüksek oyuncu. Forma giydiği 19 karşılaşmada 22 gol atan tecrübeli forvet, maç başına 1.15 ortalamaya ulaştı.

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22 GOLÜ 12 MAÇTA ATTI, 9 GALİBİYET 2 BERABERLİK VE 1 YENİLGİ GELDİ

Maç başı gol istatistiğinde Valencia’ya en çok yaklaşabilen futbolcu, İngiltere Premier Lig’deki 24 karşılaşmada 27 gol atarak 1.12 ortalama yakalayan Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland. 4-0 kazanılan son Konyaspor maçında attığı 2 golle Fenerbahçe forması altındaki toplam gol sayısını 51’e çıkaran Enner Valencia, sarı lacivertli kulübün tarihindeki en skorer 10. oyuncu oldu. Fenerbahçe, bu sezon Ekvadorlu futbolcunun gol attığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE’NiN 90+’LARDA GOL ATTIĞI MAÇLAR (7)

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RAKiP SKOR GOL DK. GOL ATAN

Ümraniye 3-3 90+2 Berisha

Kasımpaşa 6-0 90+2 Arda

Karagümrük 5-4 90+5 Batshuayi

Ankaragücü 3-0 90+1 Rossi

Hatayspor 4-0 90+5 Gustavo

Gaziantep 2-1 90+1 Valencia

Kasımpaşa 5-1 90+2 Batshuayi

SÜPER LiG EKiPLERi 90+’LARDA VE TOPLAMDA KAÇ GOL ATTI

TAKIM 90+ TOPLAM

Fenerbahçe 7 56

Alanyaspor 5 33

Galatasaray 4 47

Başakşehir 4 32

Antalyaspor 4 27

Trabzonspor 3 34

Konyaspor 3 24

Ankaragücü 3 24

Karagümrük 2 43

Adana Demir 2 41

Beşiktaş 2 38

Gaziantep 2 31

Giresunspor 2 21

Kasımpaşa 1 27

Ümraniyespor 1 27

İstanbulspor 1 23

Hatayspor 1 19

Kayserispor 0 35

Sivasspor 0 26

FENERBAHÇE’NiN 45+’LARDA GOL ATTIĞI MAÇLAR (4)

RAKiP SKOR GOL DK. GOL ATAN

Ümraniye 3-3 45+2 Valencia

Kasımpaşa 6-0 45+3 Emre Mor

Alanyaspor 5-0 45+4 Crespo

Konyaspor 4-0 45+6 Valencia

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Süper Lig TAKIMLARI 45+’LARDA KAÇ GOL ATTI?

Fenerbahçe 4

Galatasaray 4

Karagümrük 2

Alanya 2

Kasımpaşa 2

Antalya 2

Sivas 2

Konya 2

Beşiktaş 1

Trabzon 1

İstanbul 1

Giresun 1

Adana Demir 0

Kayseri 0

Başakşehir 0

Ümraniye 0

Ankaragücü 0

Gaziantep 0

Hatay 0