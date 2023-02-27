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Teknik direktöre 1 maçlık ceza veren kulüp başkanı, takımın başına geçme kararı aldı

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#Futbol#Christian Constantin#Sion
Teknik direktöre 1 maçlık ceza veren kulüp başkanı, takımın başına geçme kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 21:05

FC Sion Başkanı Christian Constantin, kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fabio Celestini'yi bir maçlığına cezalandırdı ve bir sonraki maçta takımın başında çıkma kararı aldı.

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FC Sion'da işler yolunda gitmezken Mario Balotelli'nin de formasını giydiği İsviçre ekibinde başkandan şaşırtan bir karar geldi.

Ligde çıktığı 12 maçta 7 yenilgi yaşarken 3 kez galip gelen ve 22 puanla averajla 9. sırada bulunan Sion'da taraftarla yönetim ve oyunculara büyük tepki gösteriyor.

Kötü gidişat sonrası ilginç bir karar alan Sion Başkanı Christian Constantin, takımdaki 6. maçında 2 beraberlik 4 yenilgi alan Teknik Direktör Fabio Celestini'yi cezalandırdı.

FC Sion bu kadarı internet sitesinde duyururken, FC Lugano maçında takımın başında başkan Christian Constantin'in olacağı bildirildi.

Teknik direktöre 1 maç ceza veren Christian Constantin'in, FC Lugano maçında takımın başında yer alacağı kaydedildi.

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#Futbol#Christian Constantin#Sion

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