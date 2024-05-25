Fenerbahçe üzüldü, Ergin Ataman sevindi

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THY Euroleague’de Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final’de Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a 73-57 yenildi. Sarı lacivertliler, diğer maçın mağlubu Olympiakos ile yarın TSi 19.00’da 3.’lük maçı yapacak. Panathinaikos ise 22.00’de Real Madrid ile şampiyonluk için karşılaşacak. Maça tutuk başlayan F.Bahçe, 4. dakikada 12-0 geriye düştü. İlk basketini 5. dakikada bulan temsilcimiz, çeyreği 22-13 yenik kapattı. 2. çeyrekte toparlanan Kanarya, Hayes-Davis, Sestina ve Guduric’le devre sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 36-38.

WİLBEKİN VE DORSEY 2 SAYIDA KALDI

İki takımın da çok fazla top kaybı yaptığı 3. çeyrekte Fenerbahçe Sestina ve Dorsey ile sayı üretirken, Panathinaikos Grant ve Lessort ile karşılık verdi. 26. dakikada 51-50 ile farkı 1’e indiren Kanarya, peş peşe 4 hücumdan boş dönünce son çeyreğe 56-50 geride girdi. Final periyodunda Lessort, Papapetrou ve Nunn ile skor bulan Panathinaikos, salondan 73-57 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de günün en skoreri 14 sayıyla Hayes-Davis olurken, Wilbekin ve Dorsey 2’şer sayıda kalarak hayal kırıklığı yarattı. Panathinaikos’ta ise Lessort 17 sayı, 10 ribaundla maçın yıldızı oldu