×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe üzüldü, Ergin Ataman sevindi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#THY Euroleague#Panathinaikos
Fenerbahçe üzüldü, Ergin Ataman sevindi
Burak Akın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Sarı lacivertliler, THY Euroleague’in yarı finalinde Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a mağlup oldu. Tutuk başladığı maçın 2. periyodunda oyuna ortak olan Fenerbahçe Beko, 26. dakikada skoru 51-50’ye getirmesine karşın son periyotta kötü hücum edince yenilmekten kurtulamadı. Kanarya yarın TSİ 19.00’da Olympiakos’la 3.’lük için karşılaşacak.

Haberin Devamı

THY Euroleague’de Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final’de Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a 73-57 yenildi. Sarı lacivertliler, diğer maçın mağlubu Olympiakos ile yarın TSi 19.00’da 3.’lük maçı yapacak. Panathinaikos ise 22.00’de Real Madrid ile şampiyonluk için karşılaşacak. Maça tutuk başlayan F.Bahçe, 4. dakikada 12-0 geriye düştü. İlk basketini 5. dakikada bulan temsilcimiz, çeyreği 22-13 yenik kapattı. 2. çeyrekte toparlanan Kanarya, Hayes-Davis, Sestina ve Guduric’le devre sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 36-38.

Gözden KaçmasınPanathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Buraya şampiyon olmaya geldikPanathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: 'Buraya şampiyon olmaya geldik'Haberi görüntüle

WİLBEKİN VE DORSEY 2 SAYIDA KALDI

İki takımın da çok fazla top kaybı yaptığı 3. çeyrekte Fenerbahçe Sestina ve Dorsey ile sayı üretirken, Panathinaikos Grant ve Lessort ile karşılık verdi. 26. dakikada 51-50 ile farkı 1’e indiren Kanarya, peş peşe 4 hücumdan boş dönünce son çeyreğe 56-50 geride girdi. Final periyodunda Lessort, Papapetrou ve Nunn ile skor bulan Panathinaikos, salondan 73-57 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de günün en skoreri 14 sayıyla Hayes-Davis olurken, Wilbekin ve Dorsey 2’şer sayıda kalarak hayal kırıklığı yarattı. Panathinaikos’ta ise Lessort 17 sayı, 10 ribaundla maçın yıldızı oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#THY Euroleague#Panathinaikos

BAKMADAN GEÇME!