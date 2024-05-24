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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: 'Buraya şampiyon olmaya geldik'

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#Panathinaikos#Ergin Ataman#Fenerbahçe
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Buraya şampiyon olmaya geldik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 21:36

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek Euroleague finaline çıktıkları maçın ardından konuştu.

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Euroleague'de Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek finale yükselen Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri;

51-50’den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil.

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Final oynamaya gelmedik

Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz.

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Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum.

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#Panathinaikos#Ergin Ataman#Fenerbahçe

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