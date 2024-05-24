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Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final Four'da ilk mücadele!

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#Panathinaikos#Fenerbahçe Beko#Basketbol
Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Final Fourda ilk mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 09:55

Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı final yolunda ilk mücadele olacak. Panathinaikos ile daha öne 20 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ayrıldı. Final Four serisinde, galibiyet üstünlüğünü yakalayan takım, final aşamasına yükselecek. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı Sarı Lacivertli temsilcimiz için kritik bir önem arz edecek. Panathinaikos ile çıktığı son 5 maçtan 4 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı da kazanarak istatistik üstünlüğünü sürdürmeyi amaçlayacak. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı, 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, S Sports kanalından canlı izlenebilecek. 

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#Panathinaikos#Fenerbahçe Beko#Basketbol

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