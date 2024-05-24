Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final Four'da ilk mücadele!

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Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı Sarı Lacivertli temsilcimiz için kritik bir önem arz edecek. Panathinaikos ile çıktığı son 5 maçtan 4 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı da kazanarak istatistik üstünlüğünü sürdürmeyi amaçlayacak. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko basket maçı, 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, S Sports kanalından canlı izlenebilecek.