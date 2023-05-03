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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a konuk oluyor! İşte Jorge Jesus'un kadro tercihi

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Türkiye Kupasında Sivasspora konuk oluyor İşte Jorge Jesusun kadro tercihi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Fenerbahçe ligde mağlup ettiği Sivas’a bugün Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk oluyor. En son 2013’te mutlu sona ulaştığı Ziraat Türkiye Kupası’nı bu sezon müzesini götürmekte kararlı olan Fenerbahçe bugün Yiğidolar’ı devirip rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Saat 20.30’da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Türkiye Kupası’nda 10 yıllık özlemini bu sezon gidermek isteyen Fenerbahçe bugün deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı yarı final ilk maçında rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Sarı lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra dün kaslarında yırtık tespit edilen İsmail Yüksek, tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır, Lincoln ve evinde dinlenen Enner Valencia maç kadrosunda yer almayacak. Sakatlık sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayan Miha Zajc, Attila Szalai ve Gustavo Henrique ise dün kafile ile birlikte Sivas’a götürüldü.

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BATSHUAYi GÖREV BEKLiYOR

Uzun süren sakatlığının ardından Batshuayi’nin Valencia’nın yokluğunda ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Sıkışık maç trafiğine girilse de 7 aylık sakatlık sürecinden sonra takıma dönen Luan Peres’le üçlü defansa dönen Jesus’un uyum süreci açısından lig maçındaki defans kurgusunu bozmayacağı tahmin ediliyor.

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PERES DÖNDÜ, LiNCOLN SEZONU KAPADI

Sakatlıklar açısından şanssız bir sezon geçiren sarı lacivertlilerde Luan Peres’in 7 ayı aşkın süre alan sakatlığı, takımın en önemli gol silahı olan Pedro’nun iki kez ciddi sakatlıklar yaşaması, Lincoln’un çapraz bağları kopup mart ayında sezonu kapatması, Osssterwolde’nin ilk kez Fenerbahçe forması giydiği Alanyaspor deplasmanında sakatlanıp sadece 17 dakika sahada kalabilmesi, kaptan Altay Bayındır’ın fıtık ameliyatı olmak zorunda kalması, Joshua King’in iki kez uzun süreli sakatlık yaşaması, takımın en etkili gol silahlarından biri olan Batshuayi’nin kasık sakatlığıyla ligde 8 maç kaçırması en ciddi sakatlıklar olarak öne çıkmıştı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupasında Sivasspora konuk oluyor İşte Jorge Jesusun kadro tercihi

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Türkiye Kupası

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