Son dakika: PSG, Lionel Messi'yi kadro dışı bıraktı! Suudi Arabistan gezisi pahalıya patladı

Haberin Devamı

Ligue 1'in 33. haftasında PSG, Lorient'e 2-1 yenilirken takipçisi Marsilya ile puan farkı 5'e indi.

Lorient yenilgisinin ertesini gününde Paris Saint Germain basına kapalı antrenman yaparken, Lionel Messi ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Yenilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaparken, Lionel Messi ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapan Messi için Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Messi ve ailesinin Suudi Arabistan'da eğlenmesinden mutluyum." dedi.

Paris Saint-Germain, Arjantinli oyuncunun bu gezisi sonrası harekete geçti.

L'equipe'in haberine göre PSG, Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakma kararı aldı. Messi iki hafta boyunca antrenman ve maçlara çıkamayacak. Messi ayrıca 2 haftalık maaşını alamayacak.

Haberin Devamı