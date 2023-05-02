Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: PSG, Lionel Messi'yi kadro dışı bıraktı! Suudi Arabistan gezisi pahalıya patladı

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#PSG#Suudi Arabistan
Son dakika: PSG, Lionel Messiyi kadro dışı bıraktı Suudi Arabistan gezisi pahalıya patladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 21:59

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Suudi Arabistan'a izinsiz giden Lionel Messi'yi kadro dışı bırakma kararı aldı.

Haberin Devamı

Ligue 1'in 33. haftasında PSG, Lorient'e 2-1 yenilirken takipçisi Marsilya ile puan farkı 5'e indi.

Lorient yenilgisinin ertesini gününde Paris Saint Germain basına kapalı antrenman yaparken, Lionel Messi ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Yenilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaparken, Lionel Messi ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapan Messi için Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Messi ve ailesinin Suudi Arabistan'da eğlenmesinden mutluyum." dedi.

Paris Saint-Germain, Arjantinli oyuncunun bu gezisi sonrası harekete geçti.

L'equipe'in haberine göre PSG, Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakma kararı aldı. Messi iki hafta boyunca antrenman ve maçlara çıkamayacak. Messi ayrıca 2 haftalık maaşını alamayacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lionel Messi#PSG#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD