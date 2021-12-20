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Fenerbahçe - Tottenham gerginliği (!) Böyle tesadüf görülmedi, tam 14 kez...

#Fenerbahçe#Tottenham#Süper Lig
Fenerbahçe - Tottenham gerginliği () Böyle tesadüf görülmedi, tam 14 kez...

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Tottenham ile yaşadığı tesadüf 'Yok artık' dedirtti. Sarı-lacivertliler ile Tottenham, tam 14 kez aynı kaderi paylaştı.

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Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Zirvenin 14 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Tottenham ile ortaya çıkan ortak noktası, futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Premier Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Tottenham, haftanın kritik maçında Liverpool'u konuk etti ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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Fenerbahçe ile Tottenham'ın ortak özelliği ise, bu sezon aynı gün oynadıkları tüm maçların aynı skorla bitmiş olması. Hem de 14 kez... Son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş ve Tottenham-Liverpool maçları aynı oynandı ve mücadeleler 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

HOCA DEĞİŞTİ, SONUÇLAR DEĞİŞMEDİ

Sezona Nuno Esprito Santo ile başlayan Tottenham, Portekizli teknik adam yönetimindeki 8 maçını Fenerbahçe ile aynı günde oynadı. Bu maçların 4 tanesi galibiyetle, 3 tanesi yenilgiyle ve 1 tanesi de beraberlikle sonuçlandı.

İngiliz ekibinin teknik direktörlük görevine İtalyan antrenör Antonio Conte'yi getirmesi de sonuçların değişmesini sağlamadı. Conte yönetiminde Tottenham, Fenerbahçe'yle aynı günde toplam 6 maça çıkarken bu maçların da 3 tanesi galibiyet, 2 tanesi beraberlik ve 1 tanesi de yenilgiyle sona erdi.

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Fenerbahçe'yle Tottenham arasındaki bu tesadüf, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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#Fenerbahçe#Tottenham#Süper Lig

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