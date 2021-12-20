Son Dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'de acil toplantı! Protestoların ardından Pereira kararı ve yeni hoca adayları...
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı derbinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar önce yönetimi, sonra da başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Futbolcular ve teknik direktör Vitor Pereira da protestolardan nasibini alırken, yönetim maçın ardından acil bir şekilde toplandı ve hoca adaylarını belirledi...
Listede hem yerli hem de yabancı adaylar bulunuyor. İşte Fenerbahçe'de derbi sonrası yaşanan tüm gelişmeler...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı kaybettiği 2 puanla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerken, maçın ardından taraftarlar isyan bayrağını çekti.
Stattaki bu gergin atmosfer sırasında bir taraftarın, karşıt görüştekilerin bulunduğu tribüne patlamış mısır dolu kova, başka bir taraftarın da elindeki megafonu fırlattığı görüldü.
Stat dışında toplanan yüzlerce taraftar da dakikalarca Ali Koç, yönetim, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular aleyhine bağırdı.
MAÇTAN SONRA ACİL TOPLANTI
Kadıköy'de yaşanan bu gerginliğin ardından Fenerbahçe'de yönetim, maç sonu acil olarak toplantı yaptı. Sarı-lacivertli yönetimin gündem maddesinin, teknik direktör Vitor Pereira'nın istifası olduğu belirtildi.