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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 10:17 | 

Son Dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'de acil toplantı! Protestoların ardından Pereira kararı ve yeni hoca adayları...

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı derbinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar önce yönetimi, sonra da başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Futbolcular ve teknik direktör Vitor Pereira da protestolardan nasibini alırken, yönetim maçın ardından acil bir şekilde toplandı ve hoca adaylarını belirledi...

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Listede hem yerli hem de yabancı adaylar bulunuyor. İşte Fenerbahçe'de derbi sonrası yaşanan tüm gelişmeler...
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Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı kaybettiği 2 puanla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerken, maçın ardından taraftarlar isyan bayrağını çekti.
4ÖNCE YÖNETİM İSTİFA, SONRA ALİ KOÇ İSTİFA

ÖNCE 'YÖNETİM İSTİFA', SONRA 'ALİ KOÇ İSTİFA'

Maçın son dakikalarından itibaren başlayan ve hakemin bitiş düdüğüyle doruk noktaya ulaşan protestolarda başkan Ali Koç istifaya davet edildi. Önce “Yönetim istifa” diye bağıran taraftarlar daha sonra “Ali Koç istifa” diye tempo tuttu.
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Stattaki bu gergin atmosfer sırasında bir taraftarın, karşıt görüştekilerin bulunduğu tribüne patlamış mısır dolu kova, başka bir taraftarın da elindeki megafonu fırlattığı görüldü.
6STADI TERK ETMEDİLER

STADI TERK ETMEDİLER

Fenerbahçe taraftarların önemli bir bölümü maçtan sonra stadı terk etmeyip, başkan Ali Koç ve yönetime yönelik protestolarını sürdürdü.
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Stat dışında toplanan yüzlerce taraftar da dakikalarca Ali Koç, yönetim, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular aleyhine bağırdı.
8ALİ KOÇ İSTİFA ETMEZSE KENDİMİ YAKARIM

'ALİ KOÇ İSTİFA ETMEZSE KENDİMİ YAKARIM'

Maçtan sonra Ülker Stadı önünde toplanan Fenerbahçe taraftarlarından birinin elinde bir bidonla, “Ali Koç istifa etmezse kendimi yakarım” diye intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.
9MAÇTAN SONRA ACİL TOPLANTI

MAÇTAN SONRA ACİL TOPLANTI

Kadıköy'de yaşanan bu gerginliğin ardından Fenerbahçe'de yönetim, maç sonu acil olarak toplantı yaptı. Sarı-lacivertli yönetimin gündem maddesinin, teknik direktör Vitor Pereira'nın istifası olduğu belirtildi.
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Portekizli teknik adamın ise görevinin başında olduğunu vurguladığı ve istifa etmeyi düşünmediği ifade edildi. Pereira'nın bu tutumuna rağmen sarı-lacivertli idareciler teknik adam adaylarıyla ilgili çalışmalara başladı...
11PEREIRANIN DURUM NETLEŞİNCE...

PEREIRA'NIN DURUM NETLEŞİNCE...

Fenerbahçe yönetimi adaylarını belirlerken, Vitor Pereira'nın durumunu netleştirdikten sonra resmi olarak çalışmalara başlayacak.
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İşte sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları;
13SLAVEN BILIC

SLAVEN BILIC

14JOACHIM LOW

JOACHIM LOW

15KENAN KOÇAK

KENAN KOÇAK

16OKAN BURUK

OKAN BURUK

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