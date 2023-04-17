Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirisi: ‘Benim talebemdi’ demesin!

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Fenerbahçe, önceki gün Ankaragücü karşısında 90+6’da bulduğu golle 2-1’lik galibiyete ulaşırken, maçtan sonra herkes bir tek isimden bahsediyordu... Arda Güler’den... 18 yaşındaki genç yetenek özellikle ilk 45 dakikada öyle bir futbol sergiledi ki, tam anlamıyla izleyenleri mest etti. Karşılaşmanın analizini yapan spor yazarlarının yazılarında da Arda Güler başroldeydi. Bakın neler dediler...

UĞUR MELEKE: SAHADAKi 21 KiŞiDEN FARKLI BiR SPOR YAPIYOR GiBiYDi

Duruşu farklı, yürüyüşü farklı. Star olmak için kodlanmış. Genç bir bedene sıkışmış yetişkin zekasına-kabiliyetine sahip ve kariyeri boyunca yapacağı işlerin farkında. Kadıköy’de ilk devrede sahada 21 kişi top koşturuyor, biriyse onlardan farklı bir spor yapıyor gibiydi. Tribündeki hemen herkes topun ona geleceği anı bekliyor, zira meşin yuvarlağın onun ayağında olduğu saniyeler, bilet için verdiğiniz paranın karşılığı demek.

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ENGiN KEHALE: AĞZIN AÇIK BUNDAN SONRA NE YAPACAĞINI BEKLERSiN

“Bazı oyuncular vardır, top ayağına geldiğinde heyecanlanırsın. Ağzın açık, bir sonraki pozisyonda ne yapacağını beklersin. Çünkü bilirsin. Yapacak, yine yapacak. Arda Güler, Gavi’nin karakterine, Pedri’nin yeteneğine sahip, çok özel bir adam... Kabul etmemiz gerekiyor ki bu genç, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın şu anki en büyük 10 potansiyelinden bir tanesi.

ERCAN GÜVEN (MiLLiYET): AÇIKÇASI JESUS ARDA’YA HiÇ DE iYi BiR HOCA OLAMADI

Sezon sonu mu olur, bir sonraki sezon sonu mu bilinmez ama Jorge Jesus gelecekte buralardan gittiğinde, sakın “Arda benim talebemdi” demesin kimselere!.. O sırada, Arda, Avrupa futbolunu kasıp kavuracaktır çünkü. Tanışanlar şöhretinde kendine yer arayacaktır. Açıkçası hiç de iyi bir hoca olamadı Arda’ya Jesus... Hem sorarlar adama, “Fenerbahçe gibi dev bir kulüpte bu kadar müthiş bir futbolcuyla nasıl şampiyon olamadın?” diye.

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GÜRCAN BiLGiÇ (SABAH): ‘BEN BURADAYIM FARKLIYIM’ DiYE iLAN ETTi KENDiSiNi

Direkten dönen iki top var, bir de Serdar Dursun’un altı pasta kötü vurduğu. Hepsi duran toplardan, Arda Güler’in ayağından çıkanlardan. Yine en net pozisyonda Arda Güler var. “Çocuk” uzun süre sonra, Kadıköy’de “Futbolcu” seyrettirdi herkese. Topu alışı, rakibi geçişi, pası atışıyla “Ben buradayım, farklıyım” diye ilan etti kendisini.