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Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Crespo'dan kalp masajı! Arda Güler damga vurdu, Sergen Yalçın ve Arda Turan'ı hatırlattı...

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#Fenerbahçe - Ankaragücü#Arda Güler#Crespo
Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Crespodan kalp masajı Arda Güler damga vurdu, Sergen Yalçın ve Arda Turanı hatırlattı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 08:13

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, 81. dakikada geri düştüğü Aknaragücü maçını çevirmeyi başarıp zirve yarışına devam etti. Sarı-lacivertli takımda Arda Güler'in performansı maça damga vururken Crespo'nun 90+6'da attığı golün ardından yaşanan sevinç ve kenetlenme de görülmeye değerdi. Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını köşelerinde değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarıda direkleri geçemeyen, Arda Güler'in etkili oyunuyla pozisyonlara giren ancak golü bulamayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarı daha ortada oynandı.

Konuk ekip Ankaragücü, 81. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. 87. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Enner Valencia bu sezonki 27. Süper Lig golünü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci'nin son bölümde etkili bir oyunu vardı. Penaltıyı kazandıran İrfan Can, 90+6'da soldan ceza alanına girip geriye doğru çevirdi, gelişine vuruşu savunmadan dönen Crespo'nun ikinci vuruşunda top ağlarla buluştu. 90+6'Da skoru 2-1'e getiren Fenerbahçe, bir kez daha geri düştüğü bir maçı kazanmayı başardı.

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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 60 yaparak zirveyi 6 puan geriden takibini sürdürdü. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını köşelerinde değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: ARDA GÜLER BAŞLADI, CRESPO BİTİRDİ

Bazı oyuncular vardır, top ayağına geldiğinde heyecanlanırsın. Ağzın açık, bir sonraki pozisyonda ne yapacağını beklersin. Çünkü bilirsin ki yapacak, yine yapacak. Arda Güler, Gavi’nin karakterine, Pedri’nin yeteneğine sahip, çok özel bir adam. Fenerbahçe’nin Ankaragücü karşısında ilk 45 dakikada ürettiği neredeyse her atakta Arda vardı. Uzaktan vurdu, savunmayı yatırıp kaleci ile karşı karşıya denedi. Orta yaptı, zorladı. Kullandığı her korner tehlike oldu. Kabul etmemiz gerekiyor ki bu genç, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın şu anki en büyük 10 potansiyelinden bir tanesi.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Crespodan kalp masajı Arda Güler damga vurdu, Sergen Yalçın ve Arda Turanı hatırlattı...

STATTAKi HERKESi UYANDIRDI

Arda’yı izlemek ne kadar zevkli ise, onun oyunun içine dahil olmadığı anlarda Fenerbahçe’yi izlemek bir o kadar zordu. Ankaragücü ilk şutunu maçın 29. dakikasında atsa da ilk 10 dakikalık bölümünden sonra 25 dakika boyunca hiç baskı kuramadı sarı lacivertliler. Devrenin sonunda yine Arda’nın etkinliğini artırmasıyla hem takım hem taraftar uyandı.

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SOWE DÖRDÜNCÜDE ATABiLDi

İkinci yarıda Fenerbahçe risk aldıkça, Ankaragücü tehlike üretmeye başladı. Şu bir gerçek ki; sarı lacivertlilerin pres kalitesi ve toplu hareket etme becerisi ligin ilk yarısının altında. Bunda oyuncu tercihlerinin de tabi ki rolü var. Jesus’un ekibinin kısa bir baskısının ardından Ankara ekibi tehlikeleri başladı. Sowe, 53-62-65’te üst üste üç net pozisyon buldu. 55’te Diack’ın karşı karşıyasını İrfan Can kurtardı. Sowe, kaçırdıklarım yeter dercesine dördüncü fırsatı değerlendirdi.

KALP MASAJI YAPTI

Beşiktaş maçının ardından sezonun ikinci kırılma anında geri düşmeye muazzam bir tepki verdi Fenerbahçe. Önce penaltıdan Valencia, sonra kadife bir dokunuşla Crespo sarı lacivertlilere kalp masajı yapıp hayata döndürdü.

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Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Crespodan kalp masajı Arda Güler damga vurdu, Sergen Yalçın ve Arda Turanı hatırlattı...

UĞUR MELEKE: YAŞINDAN HABERİ OLMAYAN ADAM

1991 yazında Sergen ilk kez sahaya çıktığında ya da 2006’da Arda Turan’ı ilk kez seyrettiğimizde de benzer hisler yaşamıştık. 18-19’larındaydılar ama yaşlarından haberleri yok gibiydi. Bu sezon Arda Güler ne zaman sahaya çıksa, hissettirdiği şeyler benzer... Duruşu farklı, yürüyüşü farklı. Star olmak için kodlanmış. Genç bir bedene sıkışmış yetişkin zekasına-kabiliyetine sahip ve kariyeri boyunca yapacağı işlerin farkında. Kimsenin onayına ihtiyacı yok. Neye sahip olduğunu gayet iyi biliyor.

KADIKÖY’DE iKi AYRI FiLM VARDI

Dün Kadıköy’de ilk devrede sahada 21 kişi top koşturuyor, biriyse onlardan farklı bir spor yapıyor gibiydi. Tribündeki hemen herkes topun ona geleceği anı bekliyor, zira meşin yuvarlağın onun ayağında olduğu saniyeler, bilet için verdiğiniz paranın karşılığı demek. Dün Kadıköy’de iki ayrı film vardı adeta: Biri Fenerbahçe-Ankaragücü maçında yaşananlar. Diğeriyse Arda’nın özel gösterisi. İkinci yarıda yoruldu ama ilk 45’te özel bir solo performans sahneledi genç adam.

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iKiNCi YARIDA TÜKENDi ARDA

Ancak dün nasıl tribündeki herkes Arda’nın performansını seyrettiyse, sarı lacivert formalı futbolcuların bir kısmı da Arda izleyicilerinden farksızlardı sahanın içinde! Arda Güler dün ilk yarıda bir tane karşı karşıya kaçırdı. Samet’in bir direkten dönen, bir de çizgiden çıkan kafalarında kornerleri atan Arda’ydı. Szalai’nin direkten dönen şutunda da yine pas Arda’dan gelmişti. Ancak ikinci yarıda Arda tükendi, 80’de Sowe’un golü gelene kadar Fenerbahçe’nin de fişi çekildi sanki. İlk 45 dakikada rakip ceza alanında topla oynama sayıları 21’e 4 Fenerbahçe lehineydi. 46-80 arası ise bu istatistikte 11-11’lik bir denge söz konusuydu.

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3 PUANI iRFAN CAN KAHVECi GETiRDi

Maçın ilk perdesi 45 dakikalık Arda şovuydu. 46-80 arası yaşanan ikinci perde kör dövüşü şeklinde geçti. 80’de gelen Sowe golü Fenerbahçe’yi de canlandırdı ve üçüncü perde başladı: Oyuna sonradan giren İrfan önce kaptırdığı topla yenilen gole sebep oldu. Sonra bir penaltı kazandı, bir de asist yaparak 3 puanı takımına getiren adam oldu. Arda’nın kontağı çevirdiği, İrfan’ın kapattığı bir maçtı Kadıköy’deki.

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#Fenerbahçe - Ankaragücü#Arda Güler#Crespo

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