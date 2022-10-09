Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Eksiklerimizi gidereceğiz'

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

1-0 da olsa 5-4 de olsa 10-9 da olsa önemi yok. Hedefe ulaşılmıştır. Kazandık ama eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Defansif eksiklerimizi gidereceğiz.

GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK

Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

Ferdi ilk 11 oynayacaktı. Rahatsızlığı sonrası değişiklik yaptık. Doktor değilim, doktorla konuşmadım ama tahminen sonraki maçlarda oynayacaktır

YORGUNLUK DA ETKİLİYDİ

Defansta gösterdiğimiz kötü performansta yorgunluk da etkiliydi. Stoperlerimiz her maç 90 dakika oynadı.

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ALTAY'A VERİLEN TEPKİLERİ NORMAL KARŞILAMIYORUM

Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarın. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli. Sol bek konusunda fikrinizi anlıyorum ama kararı teknik direktörü veriyor. Gerektiğinde bir çok değişiklik yapabiliyoruz. O karar herkes tarafından normal karşılanmayabilir. Lincoln’ün avantajı şuydu. Alioski 90 dakika oynamıştı son maçta. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için daha az süre vardı, daha az değişiklik yaptık. Sakat oyuncular ve yorgun oyuncular var. Bunun bazı göstergelerini gördük. Bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı