Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Benim istediğim oyun bu!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Benim istediğim oyun bu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 22:36

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimiz gibi tamamladık. Liderliği sürdürmek için 3 puan almamız önemliydi

RAKİBİ MAÇA ORTAK ETTİK

Takım ilk yarıda çok iyi oynadı. Set hücumunda kuvvetliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyarak daha fazla gol attık

İSTEDİĞİM OYUN BU

34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bunun için çok çalışıyoruz. Her anlamda iyi olmanız gerekiyor. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyun demek. Çok fazla gol atmaya çalıştığınız zaman arkada boşluk veriyorsunuz. Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Oyuncularım da böyle oynuyor.

Haberin Devamı

TAKIMDA BİRLİK HAVASI VAR

Bu sene sadece 2 maç kaybettik ve o maçları da 11 kişi tamamlayamadık. Biri, Dinamo Kiev maçıydı. Diğeri de ligde Valencia'nın atıldığı maç. Takımda birlik havası var, düşünce anlamında bencillik yok ve bu da bizi daha güçlü yapıyor

Gözden Kaçmasın

İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Michy Batshuayi damgası Yine attı, Süper Ligde bir ilk yaşadı...İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Michy Batshuayi damgası! Yine attı, Süper Lig'de bir ilk yaşadı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde