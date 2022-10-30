Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Benim istediğim oyun bu!'

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Süper Lig'de İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimiz gibi tamamladık. Liderliği sürdürmek için 3 puan almamız önemliydi

RAKİBİ MAÇA ORTAK ETTİK

Takım ilk yarıda çok iyi oynadı. Set hücumunda kuvvetliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyarak daha fazla gol attık

İSTEDİĞİM OYUN BU

34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bunun için çok çalışıyoruz. Her anlamda iyi olmanız gerekiyor. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyun demek. Çok fazla gol atmaya çalıştığınız zaman arkada boşluk veriyorsunuz. Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Oyuncularım da böyle oynuyor.

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TAKIMDA BİRLİK HAVASI VAR

Bu sene sadece 2 maç kaybettik ve o maçları da 11 kişi tamamlayamadık. Biri, Dinamo Kiev maçıydı. Diğeri de ligde Valencia'nın atıldığı maç. Takımda birlik havası var, düşünce anlamında bencillik yok ve bu da bizi daha güçlü yapıyor