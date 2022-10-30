İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Michy Batshuayi damgası! Yine attı, Süper Lig'de bir ilk yaşadı...

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İstanbulspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 12. hafta maçında bir ilk yaşandı.

6 BİN 468 GÜN SONRAKİ RANDEVU

İstanbulspor ve Fenerbahçe, 6 bin 468 gün sonra ilk kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu'nun 12. haftasında karşı karşıya gelen iki ekip, son olarak 13 Şubat 2005 tarihinde karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler müsabakadan 4-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

TRİBÜNLERDEN ALTAY'A DESTEK

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar kaleci Altay Bayındır’a destek tezahüratlarında bulundu. Son haftalarda oynanan mücadelelerde Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Bayındır’a birçok kez tepki göstermiş, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynanan maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç kaleciye sahip çıkarak, taraftarı uyarmıştı. İstanbulspor maçı öncesinde ise tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Altay Bayındır’a destek tezahüratlarında bulunurken yanındayız mesajı verdi.

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KING 46 GÜN SONRA KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile karşılaştığı mücadelede Joshua King, 46 gün sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Norveçli golcü en son 15 Eylül’de Avrupa Ligi’nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

LİGDE YİNE 11'DE

Sarı-lacivertlilerin golcüsü Michy Batshuayi ise Başakşehir maçından sonra İstanbulspor karşısında da 11'de sahaya çıktı. Belçikalı yıldız, hafta arasındaki Rennes karşılaşmasına oyuna sonradan dahil olmuştu.

BİR KEZ DAHA SAHNE ALDI

İstanbulspor karşısında 18, 49 ve 88 dakikalarda hat-trick yapan Batshuayi, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürdü.

Yıldız oyuncu, böylece bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batshuayi, 3 kez ağları sarstı.

SÜPER LİG'DE BİR İLK YAŞADI

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 39 maça çıkan ve 19 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez kafa golüyle tanıştı.

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İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla takımının 3. golünü kaydeden Batshuayi, Süper Lig'de ilk kafa golünü atmış oldu.

5.5 YIL SONRA BAŞARDI

Karşılaşmayı hat-trick ile tamamlayan Batshuayi, 5.5 yıl sonra bir maçta 3 gol attı.

Yıldız oyuncu, bu sezon her 60 dakikaya 1 gol sığdırmayı da başardı.