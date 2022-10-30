Canlı Anlatım: İstanbulspor-Fenerbahçe maçı

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Süper Lig'in 12.haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
İlk yarı oynanıyor
İstanbulspor: 0
Fenerbahçe: 1
Goller: 18' Batshuayi(pen.)
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, Batshuayi.
İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olacağı karşılaşma saat 20.00'de başladı. Heyecanlı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.