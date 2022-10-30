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Canlı Anlatım: İstanbulspor-Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbulspor-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman#Süper Lig#Fenerbahçe
Canlı Anlatım: İstanbulspor-Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 10:28

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 12.haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

İstanbulspor: 0

Fenerbahçe: 1

Goller: 18' Batshuayi(pen.)

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, Batshuayi.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olacağı karşılaşma saat 20.00'de başladı. Heyecanlı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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#İstanbulspor-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman#Süper Lig#Fenerbahçe

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