Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan 7-1 sonrası şampiyonluk sözleri

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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

Öncelikle 7-1'lik galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Sonuçta kendi evimizde, kendimize yakışır oyunla farklı galibiyet elde ettik. Güzel bir maç oldu. Taraftarlarımızın da pozitif desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kazandık, 3 puan aldık, yola devam ediyoruz.

"KEYİF ALDIKÇA SAHADA İŞLER GÜZELLEŞİYOR"

Çok kaliteli oyuncularımız var. Sonuçta sürekli hücum opsiyonlarımızı geliştirmek, maçları daha farklı kazanabiliriz üzerine yoğunlaşıyoruz. Ekibimle beraber gerçekten iyi çalışıyoruz. Oyuncularım buna reaksiyon veriyor. Onlar da bu işten keyif alıyor. Keyfini aldıkları sürece sahada işler güzel gidiyor. Sonuçları alıyoruz. Emeğin karşılığını alıyoruz. Oyuncularım mücadelelerin karşılığında 3 puan alıyor. Taraftarı mutlu ediyoruz. Taraftarın mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor, motive oluyoruz. Kazanmamız gereken maçı kayıpsız geçtik.

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"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Oyunculuk günlerimden beri tüm benliğimle, geceden gündüze çalışarak kendimi Fenerbahçe'ye adadım. Her geldiğim dönemde daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla faydalı olurum, bunun gayretindeyim. Yaptırdıklarım, ekibimle verdiğim mücadelem, ortaya koyduğumuz irade, antrenmanlar, oyun felsefesi, takım içi adalet, saygımız, iletişimimiz... Bunun karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçelileri nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz.

"HER MAÇ CENGİZ OYNAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Burada Cengiz ya da İrfan isimler önemli değil. Çubukluyu giyen her oyuncu değerli. Sezon başından beri İrfan'ın yaptıklarını unutmayalım. Her maç Cengiz oynayacak diye bir durum yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Oyuncuları maç maç değerlendiriyoruz. Rotasyonla yolumuza devam ediyoruz.

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"BONUCCI'YE 'EVET' DEDİK"

Hem ekonomik hem kariyer ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin daha faydalı olacağını düşünerek ona 'evet' dedik.