7-1'lik galibiyet sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1'lik skorla mağlup ederek haftayı lider tamamlamayı garantilerken karşılaşmanın son anlarında Galatasaray'a olay bir gönderme yapıldı.

Süper Lig’de konuk ettiği Konyaspor’u 7-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 7 gol atarken sarı-lacivertliler son 2 lig maçında 12 gol kaydetti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Fenerbahçe, 3 kez 5 gol atarken, bugün de 7 gollü galibiyete ulaştı. Süper Lig’in en çok gol atan takımı olan Kanarya, 19 hafta sonunda gol sayısını 56'ya yükseltti.

Geçtiğimiz pazar günü ligde İstanbulspor’u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, son 2 lig maçında 12 gole imza attı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 50’ye yükseltirken, yeşil-beyazlılar 18 puanda kaldı.

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EDİN DZEKO’DAN 2. KEZ HAT-TRİCK

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, kaydettiği 3 golle maça damga vurdu. 37 yaşındaki futbolcu, 11. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirirken, 32 ve 40. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon Fenerbahçe’yi attığı gollerle sırtlayan Dzeko, ligdeki gol sayısını da 16’ya yükseltirken, bu sezon ikinci kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Bosna Hersekli forvet Pendikspor müsabakasında da 3 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig’in gol krallığı listesinde uzun zamandır zirvede yer alıyor. Dzeko’nun bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Dzeko, 46. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.

SZYMANSKİ 1 GOL, 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski, performansıyla göz kamaştırdı. Dzeko ve Mert Müldür’ün gollerinde asist yapan Szymanski, 44. dakikada fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki ligde 9. golüne ulaşırken, asist sayısını da 7’e yükseltti. Szymanski, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 46. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

MERT MÜLDÜR SİFTAH YAPTI

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Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda maça başlayan Mert Müldür, başarılı oyununa 1 de gol ekledi. 42. dakikada Sebastian Szymanski’nn pasında topla ceza sahasına giren Mert, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının 4. golüne imza attı.

Bu sezon 3’ü ilk 11 olmak üzere ligde 11 maçta görev alan Mert Müldür, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

MAÇ SONU GALATASARAY GÖNDERMESİ

Sarı lacivertlilerin Konyaspor'u 7-1'le bozguna uğrattığı maçın son anlarında ezeli rakip Galatasaray'a gönderme yapıldı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada skorbordda kısa süreliğine Galatasaray logosu yer aldı.

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Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gönderme olarak algılandı.