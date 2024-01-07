Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Şampiyonluğu istiyoruz! Tarışmalı penaltı pozisyonları var

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Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE POZİSYONLAR VERDİK"

Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti. Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımızı telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız. Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik.

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"1-2 TANE TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU VAR"

Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız.

"BUGÜN İKİ YENİ OPSİYON KATTIK"

Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Bu sene bol gollü sezon oluyor bizim için. Yeni yıla böyle bir galibiyetle başlamak mutluluk verici. Takımın coşkusu, iştahı mutlu etti. Taraftarımız da bizi deplasmanda kendi evimizde hissettirdi. Hafta içi erteleme maçı var, Konyaspor'a karşı. Liderliğimiz devam ediyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yolumuza bakıyoruz. Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz. Bu sene farklı bir sene bizim için. Çok iştahlıyız. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı... Tüm takımı tebrik ediyorum.

"EVİMİZDE HİSSETTİK"

Fenerbahçe taraftarı her zaman böyle, iyi ve kötü gitse de... İyi kötü fark etmiyor. Bazen saha içinde istenilen sonucu alamıyoruz ama destek hep devam ediyor. Kağıt üstünde deplasmandaydık ama evimizde hissettik. Desteklerini esirgemediler. Umarım bugün onları mutlu etmişizdir.

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"CENGİZ İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Bugün 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Bugünkü attığı gollerle kendine olan özgüveni aşacağını düşünüyorum. Bundan sonra daha özgüvenli maçlara çıkacağını düşünüyorum. İrfan ve Emre Mor da var. Hepsi en iyisini yapmaya çalışıyor. Maç maç hepsini değerlendireceğiz.

"LİDERİZ VE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE"

Derbilerde berabere biten maçlardan sonra avantajlıyım, avantajı ele geçirdim düşüncesine katılmıyorum şu an lideriz ve avantaj bizde, psikolojik üstünlük bizde. Bu sene lideriz diye ‘hemen şampiyon olacağız’ değil. Bunun ligin sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Kadro derinliği olan, iyi hazırlanan sakatlık riski fazla olmayan, maçlara en iyi şekilde hazırlanıp kaybetmeden çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar durumu elinde bulunduran takım şampiyon olacaktır diye düşünüyorum