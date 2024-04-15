Fenerbahçe, taraftarını korkutuyor ama güldürüyor! Napoli ve Manchester City'i geçti

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Trendyol Süper Lig’de İsmail Kartal yönetiminin de geride kalan 32 haftada topladığı 85 puanla, maç fazlalığıyla lider konumda yer alan Fenerbahçe, son zamanlarda yaptığı geri dönüşleri alışkanlık haline getirdi. Sarı-lacivertli ekip son 10 maçın 7'sinde ilk golü kalesinde gördü. Bu karşılaşmalarda sahadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

KADIKÖYDE İLK YARILARI ÖNDE KAPATAMIYOR

Bu süreçte evinde oynadığın son 4 karşılaşmanın hiç bir ilk yarısını önde kapatamayan Fenerbahçe, bu müsabakalar arasında Kadıköy'de sadece Alanyaspor'a puan kaybetti.

Geriye düştüğü diğer maçları kazanma başarısı gösteren sarı - lacivertliler, yediği 9 gole karşılık attığı 19 gol ile cevap verdi.

Sarı - Lacivertlilerin, bu sezon geriye düştüğü maçlar şöyle;

23. Hafta: Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

25. Hafta: Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

26. Hafta: Rizespor 1-3 Fenerbahçe

27. Hafta: Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

29. Hafta: Fenerbahçe 4-1 Pendikspor

32. Hafta: Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

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TEK PUAN KAYBI ALANYASPOR

Fenerbahçe'nin bu süreçte ilk golü yiyip puan alamadığı tek takım Alanyaspor oldu. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 mağlup kapamasına rağmen bulduğu 2 gol ile öne geçmiş ancak skoru koruyamamıştı. Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

AVRUPDA GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM KONUMUNDA

Avrupa'da bu sezon ilk golü yediği maçlarda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu. Listede Manchester City, Napoli gibi takımlar yer alıyor. 2024 yılında kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puanla zirvede yer aldı. Sarı - lacivertlilerin ardından Napoli 14 puan toplarken, Man.City, Tottenham ve Lyon 13'er puan toplayarak listede yer aldı.