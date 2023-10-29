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Fenerbahçe, Süper Lig'de 10'da 10 için Pendikspor karşısında! İsmail Kartal'ın kadrosu netleşti

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#Fenerbahçe#Pendikspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Süper Ligde 10da 10 için Pendikspor karşısında İsmail Kartalın kadrosu netleşti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 07:00

Süper Lig’deki ilk 9 maçını kazanan Fenerbahçe, Pendik deplasmanında seriyi 10’a çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’de ve Avrupa’da bu sezon oynadığı 9’ar maçtan galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe’de sakat olan Serdar Aziz, Djiku ve Emre Mor forma giyemeyecek. İki takımın lig tarihindeki ilk maçı, 2 bin 500 seyirci kapasiteli Pendik Stadı’nda oynanacak.

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F.Bahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam Siltaş Yapı Pendikspor’la karşılaşacak. 2 bin 500 seyirci kapasiteli Pendik Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde ilk 9 maçını kazanan 27 puanlı sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor, King ve Djiku forma giyemeyecek.

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KANARYA DEPLASMANDAKİ 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’deki ilk galibiyetini geçen hafta Konya’da 2-1’lik skorla alan 7 puanlı Pendikspor’da ise Emeka Eze sakat. Fenerbahçe bu sezon ligde daha önce oynadığı 4 deplasmanda Samsun ve Kasımpaşa’yı 2-0, Alanya ile Ankaragücü’nü 1-0’lık skorlarla mağlup ederken kalesinde gol görmemişti.

Fenerbahçe, Süper Ligde 10da 10 için Pendikspor karşısında İsmail Kartalın kadrosu netleşti

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#Fenerbahçe#Pendikspor#Süper Lig

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