Fenerbahçe, Süper Lig'de 10'da 10 için Pendikspor karşısında! İsmail Kartal'ın kadrosu netleşti

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F.Bahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam Siltaş Yapı Pendikspor’la karşılaşacak. 2 bin 500 seyirci kapasiteli Pendik Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde ilk 9 maçını kazanan 27 puanlı sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor, King ve Djiku forma giyemeyecek.

KANARYA DEPLASMANDAKİ 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’deki ilk galibiyetini geçen hafta Konya’da 2-1’lik skorla alan 7 puanlı Pendikspor’da ise Emeka Eze sakat. Fenerbahçe bu sezon ligde daha önce oynadığı 4 deplasmanda Samsun ve Kasımpaşa’yı 2-0, Alanya ile Ankaragücü’nü 1-0’lık skorlarla mağlup ederken kalesinde gol görmemişti.