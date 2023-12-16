Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı geçerek 2023'ün en değerli galibiyetini aldı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin önceki akşam Spartak Trnava’yı 4-0’lık skorla sürklase ettiği UEFA Konferans Ligi maçı, hem prestij hem para hem de süre açısından 2023 yılının en değerli galibiyeti oldu. Slovakya temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle H Grubu’nu lider bitirip son 16 turuna kalan sarı lacivertli takımın bu maçtaki kazançlarını 5 madde halinde sıralamak mümkün:

1- TEK MAÇTA 36.5 MİLYON TL KAZANDI

UEFA’dan, Spartak Trnava galibiyeti için 500 bin Euro alacak olan Fenerbahçe, son 16 turuna kaldığı için de 650 bin Euro ödüle hak kazandı ve toplamda 1 milyon 150 bin Euro (36.5 milyon TL) daha geliri garantilemiş oldu.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'nin kapısı ocakta Ferdi Kadıoğlu için çalınacak Haberi görüntüle

2- PLAY-OFF AŞAMASINI EKARTE ETTİ

Konferans Ligi H Grubu’ndan lider çıktığı için direkt son 16 turuna yükselen sarı lacivertli takım bu sayede play-off aşamasını ekarte etmiş oldu. Son 16 turu karşılaşmaları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu da Fenerbahçe’nin tam 83 gün Avrupa’da maç yapmayacağı anlamına geliyor.

Haberin Devamı

3- RAKİPLERİ DAHA RAHAT İZLEYEBİLECEK

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri 23 Şubat 2024’te çekilecek kura sonucu belli olacak. Sarı lacivertlilerin teknik heyeti play-off maçlarını takip ederek, kupada yer alan takımları izleyip sağlıklı analiz yapma şansı bulacak.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı Haberi görüntüle

4- LİGE VE KUPAYA KONSANTRE OLACAK

F.Bahçe, Avrupa’da maç oynamayacağı 83 günlük süre içerisinde; bu sezonun ana hedefi olan Süper Lig şampiyonluğuna ve ocak ayının ortasında başlayacak Ziraat Türkiye Kupası maratonuna daha iyi hazırlanacak ve konsantre olacak.

5- BECAO DÖNECEK VE TRANSFER YAPILACAK

Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynamayan Becao, son 16 turu ilk maçının oynanacağı 7 Mart’a kadar iyileşip takıma dönmüş olacak. Ayrıca, yapılması zorunlu hale gelen stoper transferi ocak ayında yapılarak yola eksiksiz devam edilecek.

‘SIFIR’ BONSERViSLE GELDiLER 42 GOLE iMZA ATTILAR

Fenerbahçe’de bu sezonun en önemli transferleri arasında öne çıkan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, bugüne kadar sergiledikleri performansla kendilerine güvenenleri haklı çıkardı.

‘Sıfır’ bonservisle alınan iki futbolcu bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole (27 gol, 15 asist) imza attı.

Haberin Devamı

16 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan Dzeko, Süper Lig’de 12 gol, 4 asist, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 4 gol, 2 asist üretti.

Dzeko 21 maçta forma giydi. Tadic ise görev aldığı 27 karşılaşmada 11 gol, 8 asiste imza atarak toplam 19 gole direkt katkıda bulundu.

Sırp futbolcu, Süper Lig’de 7 gol, 6 asist, Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 4 gol, 2 asist kaydetti.