Fenerbahçe - Sivasspor maçında penaltı tartışmaları! Eski hakemler pozisyonları yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta hakem kararları çok konuşuldu. İlk yarıdaki pozisyonda penaltı bekleyen Sivasspor cephesi, maçın ardından hakemle ilgili sert ifadeler kullandı.

Eski hakemlerden Fırat Aydınus maçtaki pozisyonları Hürriyet'teki köşe yazısında; Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran ise yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında değerlendirdi.

5. dakikada Yunus Emre'nin Crespo'ya hareketinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Gerekir. Bildiğiniz zımbalama bu. Net ve kasıtlı bir ayağa basma bu.

Deniz Çoban: Öyle bir basma ki 1-90 fark etmez. Net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart. Bu ayak havadan aşağı doğru tak diye geliyor, basıyor. Net bir basma bu.

Dakika 21: Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Osayi'nin kramponunun altıyla dokunuyor ve topa hız veriyor. Osayi'nin sağ dizi ise Sivassporlu oyuncuyu beraberinde götürüyor. Topla oynamış olmak bir kriter ama topla oynadım, istediğimi yaparım diye bir kriter yoktur. Bu hamle kontrolsüz. Osayi sol ayağıyla topa hamle alsa da sağ ayağıyla faul yapıyor. Bu hakem yorumuna muhtaç. Sahadaki hakemin kararıdır. Hakem ihlal yok diyorsa hakemin takdir alanına girer, itiraz etmem. Benim fikrim penaltı verilse daha doğru olurdu. Hakemin yorum alanında bir pozisyon. VAR bu pozisyona karışamaz. Hakemin verdiği 3-4 kritik karar var. Ben penaltı diyeceğim ama başka birisi penaltı demeyecek. Bu pozisyonlar, sana göre bana göre pozisyonlardı. VAR'a iş bırakmayacak, hakem takdirindeki pozisyonlardı. Bu pozisyon da öyle.

Bülent Yıldırım: Zor bir pozisyon. Çok nadir, istisna bir pozisyon. Karmaşık bir pozisyon. Sol tabanla topa dokunma var. Bu dikkatli bir müdahale mi, hayır. Ceza alanında topa böyle atlanır mı, hayır. Sağ dizinizle rakibi düşürdünüz mü, evet. Bu pozisyon penaltı. Hamle çok hızlı, süratli ve dikkatsiz.

Bahattin Duran: Gerçekten çok zor. Maçın hakemine hak veriyorum. Çok çalışmış bu pozisyonda doğru yeri almak için. Mümkün olduğunca doğru yerde. Hakem kararına saygı duyuyorum. Topa çok net bir müdahale yok ama topa müdahalesi var mı var. Tabanının altıyla Osayi müdahale ediyor topa. Hakem kararını desteklerim. Osayi'nin gelişi, sağ dizini kaldırması, rakibini bozması... Ben penaltıya daha yakınım. Bazen 'mor penaltı' derler, penaltıya daha yakın... Bu kesin penaltı olarak oy kullanmıyorum ama penaltıya daha yakınım.

Fırat Aydınus: Njie ile girdiği mücadelede Osayi-Samuel’in topa müdahalesi var. Sağ diziyle rakibine teması televizyon açısından bakınca ceza sahasının dışında görünüyor.

28. dakikada Osayi'nin çevirdiği topta Yunus Emre'nin müdahalesinde penaltı gerekir mi?



Deniz Çoban: Yunus Emre'nin kolları doğal konumda değil. Vücudunu genişletti mi, evet. Dışarı doğru açtı. Bahattin Şimşek de kendini ele veriyor, ne yaptığını söylüyor. O doğal konum değil. Topun geçişini engelledi. Açık bir penaltı, tartışmam bile. Futbolda böyle bir doğal konum yok.

Bahattin Duran: Böyle bir duruş yok. Bu duruşta kasıt var. Bu pozisyon penaltı. Kollar doğal konumda değil. Bahattin Şimşek, pozisyonu anlatırken de kendini ele veriyor.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerekir. Kanıt da var. Kollarıyla topu bilerek kesti.

Fırat Aydınus: Osayi-Samuel’in ortasında top kollarını arkadan bağlamış olan Yunus Emre’nin koluna çarpıyor. Oyuncunun kollarını bağlaması vücudunu genişletmez anlamına gelmez. Bu pozisyonda futbolcu, kolları arkada olsa da vücudunu genişletiyor. Tartışılması gereken bir pozisyon.

35. dakikada İrfan Can Kahveci bir faul bekledi. Faul var mı? İrfan Can'ın yoğun itirazına sarı kart gerekir miydi?

Deniz Çoban: İrfan Can Kahveci ve İsmail Kartal, faul verilmediği konusunda haklılar. Biraz ağır konuşacağım ama konuşmak zorundayım. Bu karardan sonra 10 tane penaltı çalsın, 10'u da doğru olsun. 10 tane kırmızı kart çıkarsın, 10'u da doğru olsun. Tüm kararları, kartlar doğru olsun. Zerre önemi yok. Siz göğsünüzdeki kokartla TFF'yi temsil ediyorsunuz, hakem camiasını temsil ediyorsunuz. Bu oyuncunun bu hareketlerini görüyorsunuz. Siz bunları görüyorsunuz. Siz bu yapılan davranışlarını görüp sineye çekiyorsanız hiçbir oyuncuya itiraz etti diye kart çıkaramazsınız. 1. dakikada İrfan başladı, Fred devam etti, Sivaslı oyuncu yaptı. Bir önceki yönettiği maçta Kaan Ayhan sana parmak salladı, tehdit etti gözünün içine baka baka, kart veremedin Bahattin Şimşek. Siz Bahattin Şimşek'e Kaan Ayhan sana parmak salladığında sordunuz mu? Sorsanız bu maça atamazsınız. İrfan Can ve İsmail Kartal, sarı kart görmeliydi. 4. hakem arkadaşım ne yapıyorsun, hakemliğin bir onuru gururu yok mu! İrfan Can'ın şu pozisyonda yaptığı her hareket ayrı ayrı sarı kart.

Bülent Yıldırım: Bu tepkiye kayıtsız kalmak, otoriteyi alır rafa kaldırır. Bu tepkinin uzamasının bir sebebi daha var. Hakem katalizörlük yapamaz, hızlandırıcı olamaz. Yok 1, yok 2, kalk 1, kalk 2, kalk 3 diyor. İrfan Can da bunu görüyor. Etki tepkiye giriyorsun. Sen mahallede maç yönetmiyorsun kardeşim. Bir hakem yok der bir kere, bir kere devam der. İki defa çok sert hayır diyorsun, üç defa çok sert devam yapıyorsun. Sen oyuncuya böyle yaparsan oyuncu da sana öyle yapar. Hakem, üniformayı oraya bıraktı, otorite sıfırlandı. İnanılmaz. Sen niye oyuncuya böyle yapıyorsun.

Bahattin Duran: Bir şeyler söyleyeceğim, yemin ederim korkuyorum. Şuraya iki kelime yazdım. Kendimi tutamadım. Bu dakikadan sonra benim için bu maç bitti. Çok üzüldüm şu görüntülere. O görüntülerden sonra çok utandım. Keşke görmeseydim. Ben bu maçın 4. hakemi olsaydım, 'Bahattin Şimşek gel kardeşim, sen bu maçı yönetme, ben yönetirim' diyecektim. 4. hakem Turgut Doman'ı gördüm. İkiniz de gidin ya. Keşke maçı yönetmeseydiniz. Siz nasıl gençlere örnek olacaksınız. Ne diyeceksin sevgili Bahattin, o kokartı taktıktan sonra ne anlatacaksın. Bu pozisyonun UEFA, MHK eğitimleriyle ne alakası var. Tüm kararları doğru olsun, benim için yok hükmündedir.

Fırat Aydınus: FIFA listesinde olması beklenen Bahattin Şimşek bu sezon 7. maçına çıktı. İlginçtir bu 7 haftada Şimşek hiçbir takımın maçını ikinci kez yönetmemiş. Diğer bir ilginç olay da bir gün önce Tuzlaspor-Bandırmaspor maçının VAR hakemliğini yapan Emre Malok’un, problemli geçen o müsabakanın akabinde Fenerbahçe-Sivasspor gibi önemli bir karşılaşmaya atanması ‘kör göze parmak’tan daha fazlası olmuş! Emre Malok adına yazık değil mi ey MHK! Gün boyu hakkında yapılan haberler nedeniyle stres içinde girdiği VAR odasına. Hiç mi bu durumu ön göremediniz? Bu kadar umarsızlık inanılacak gibi değil! Maç içerisinde Bahattin Şimşek’in teknik ve disiplin cezalarını atladıkları ve hataları oldu. Sarı kartı olan Samet’in topa elle müdahale etmesine ve İrfan Can’ın kendisine yaptığı saygısızca itirazlara duyarsız kalıp tolere etmesi hoş olmadı.