Sivassporlu Caner Osmanpaşa: 'Lig Fenerbahçe ile Galatasaray çekişsin diye değil!'

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Sivasspor oyuncusu Caner Osmanpaşa, maçın ardından sitem dolu açıklamalar yaptı. Osmanpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ima ederek ligin iki takım etrafında döndüğünü ifade etti.



Osmanpaşa sözlerini şöyle sürdürdü:



"LİG FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇEKİŞSİN DİYE DEĞİL"



"Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İki takım mı yarışıyor ligde... İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Her hafta bir pozisyon. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bizim ekmek paramız yok mu? Mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar."

"GOLLERDE PROBLEMLER VAR"

"İlk gol hariç bütün gollerde problem var. Bütün Anadolu takımlarına aynısı yapılıyor. Böyle mi artacak ligin kalitesi. Özür diliyorum sinirliyim. Aramızda 150 milyon euroluk fark var. Fenerbahçe ile alakası yok söylediklerimin. Biz nasıl kazanacağız. Bu pozisyonlar olduğunda nasıl kazanacağız? Bir kere VAR çağırmadı. Bu lig iki takım çekişsin diye değil."