Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin rekor gecesi! Henüz 14. haftada tarihe geçtiler...

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mehmet Kısal üstlendi.



Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundururken, Ryan Kent ise müsabaka kadrosunda yer almadı. Kartal bu oyuncuların yerlerine; Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya forma verdi. Kartal, Sivasspor maçına şu 11’le çıktı:



“Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.”



ZAJC KADRODA YER ALMADI



Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçında yer almadı. Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Fatih Karagümrük, Avrupa’da Nordsjaelland maçında yer almayan Sloven oyuncu, Sivaaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.



FRED VE FERDİ 11’DE



Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Fred ile Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında 11’de yer aldı. Ligin 10’uncu haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Fred, formasına kavuştu. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor maçında 11’de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçına yetişti. Sakatlığı nedeniyle Nordsjaelland karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Ferdi Kadıoğlu, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.



İRFAN CAN’A SEVGİ GÖSTERİLERİ



Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde İrfan Can Kahveci’ye sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan İrfan Can Kahveci’ye ‘Sen bizim gururumuzsun’ şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ülker Stadyumu’na geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden takip etti.Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

SZYMANSKI KARİYER REKORUNA 14 HAFTADA ULAŞTI

Bu sezon 10'uncu resmi maç golünü Sivasspor filelerine gönderen Sebastian Szymanski, kariyerinin en yüksek sayısını şimdiden tekrarladı.



Ligdeki 14. maçında 10 gol kaydeden Szymanski, 9 da asist yaptı. Polonyalı orta saha, 2022/23 sezonunda forma giydiği Feyenoord'da 10 gol - 7 asistlik performans tuttururken bu rakamlara 40 maçta ulaştı.

İRFAN CAN DA KARİYER GECESİNE İMZA ATTI



Fenerbahçe'de bu sezonki görüntüsüyle taraftarın sevgilisi haline gelen İrfan Can Kahveci de 14 haftada kariyer rekoru kıran bir başka oyuncu oldu.





6 golle geçtiğimiz iki sezon attığı 4'er gollü katkıları henüz 14. haftada geride bırakan İrfan Can Kahveci önemli bir başarıya daha imza attı.



İrfan, 2014/15'den bu yana ceza sahası dışından bu yana en fazla gol atan oyuncu oldu (17 gol).