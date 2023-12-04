Jude Bellingham 'Arda Güler bir fenomen' dedi, Carlo Ancelotti iddiaları reddetti

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Avrupa'da yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'e bu yaz transfer olan takım arkadaşı Arda Güler'den övgüyle bahseden Bellingham, bir sonraki Golden Boy ödülü için genç futbolcunun favorilerden biri olduğunu söyledi.

"Bir sonraki Golden Boy ödülü için favori olarak kimi görüyorsunuz?" sorusuna Jude Bellingham şu yanıtı verdi, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaş Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe."

Real Madrid'e bu yaz transfer olan Jude Bellingham, 17 maçta süre alırken 15 gol ve 4 asist kaydetti.

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ANCELOTTİ İDDİALARI REDDETTİ: HAYIR ARDA BURADA İYİ İŞLER BAŞARACAK

Başka bir kulübe kiralık söylentileri sorulan Carlo Ancelotti, bu söylentileri reddetti ve Arda Güler hakkında; "Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve burada iyi işler başaracak. Çok önemli bir yetenek..." dedi.

(Mundiario)

ÜST ÜSTE TALİHSİZ SAKATLIKLAR

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden Arda Güler, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Bu sakatlığını atlatan Arda Güler, art arda iki kez farklı sakatlıklar yaşarken mental yönden de zor günler geçirdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI

Son sakatlığının ardından çok üzülen Arda Güler, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

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SABIRLI OLUNACAK

Milli futbolcunun sakatlığı sonrası teyakkuza geçen Real Madrid, Arda Güler'in geri dönüşüyle ilgili herhangi bir tarih vermeme ve sabırlı olunması kararı aldı. Arda Güler ile yetkililer bir görüşme gerçekleştirdi ve genç yıldıza dönüşü konusunda herhangi bir baskı yapılmayacağı iletildi.

İspanyol ekibe transferi sonrası henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

Marca'nın haberine göre, 18 yaşındaki milli futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi. Arda Güler'in geri dönüşü için bir tarih belirlenmediği ve İspanyol ekibinin doktorlarının genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

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DİĞER OYUNCULAR DA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Öte yandan Real Madrid'de sakatlığı bulunan Aurelien Tchouameni'nin de bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. İspanyol eldiven Kepa Arrizabalaga'nın ise takımla birlikte çalışmalara başladığı ve cumartesi günü Granada'ya karşı oynanacak maçta hazır olmasının beklendiği belirtildi.