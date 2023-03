Fenerbahçe - Sevilla maçı öncesi dikkat çeken Jorge Jesus ve çeyrek final yorumu: Fenerbahçe turu geçebilir, Jesus kral ilan edildi ama...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında La Liga ekiplerinden Sevilla ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarıda mücadeleci bir oyun ortaya koymasına rağmen gol fırsatlarını değerlendirememiş, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Sevilla, Joan Jordan ve Eric Lamela’yla gol bularak rövanş öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmıştı.

Rakibiyle yarın İstanbul’da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un ilk maçtaki kadro dizilişi tartışması konusu oldu. İspanya’daki ilk maçta hamleleriyle eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Jorge Jesus’un tercihlerini ve Fenerbahçe’nin erövanş maçındaki tur şansını teknik direktörler Hikmet Karaman, Hüseyin Cimşir, Ufuk Kahraman ve Fatih Akyel, Spor Arena’ya değerlendirdi.

HİKMET KARAMAN: 3'LÜ SAVUNMAYI ELEŞTİRMEK SAÇMA! İLK YARIDAKİ POZİSYONLAR GOL OLSA...

Bir teknik adamı, “Niye 3’lü defans oynuyor?” diye eleştirmek kadar saçma bir şey bilmiyorum. Düşüncelere saygı gösteriyorum ama Fenerbahçe, ilk yarıda golleri atsaydı ne olacaktı? Genel olarak bakmak lazım. Bu sene büyük maçlarda Enner Valencia’nın gol attığını gördünüz mü? Bu sene Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a golü var mı? Diğer takımlara var ama bunların hiçbirine yok. 3-1-4-2 oynadı Fenerbahçe. Bu, topa sahip olduğunda rakip alanda çoğalmak demektir. Gerçekten bunu ilk devre Fenerbahçe iyi yaptı. Sevilla, ikinci yarıya müthiş başladı. Pres ve çabuk oyunla Fenerbahçe’yi çıkarmadılar. Daha 46.dakikada Fenerbahçe müthiş atağa kalkmıştı. İrfan Can orta sahada duruyor, atağa 3’e 6 gidiyorlar. Daha ikinci yarının başı. Takım orada çoğalmıyor, bir teknik adamı eleştirmek buradan başlamalı. Ferdi Kadıoğlu, geçen haftadan sonra bu maçta da takımın en iyilerindendi ama bu ataklarda Ferdi’yi hep görürdük. Mesela Galatasaray’a bakıyorsun, her atakta hem sağ hem de sol bekleri orada.Lincoln, bana göre iyi bir sol bek oyuncusu değil ama bu sistemde hep orada olması lazım. Jesus, ikinci yarıda rakibin o presini gördüğünde 4’lü savunmaya dönebilir miydi? Çünkü oyun rakibe geçmişti. O zaman 4-5-1 gibi oynayabilir miydi? İkinci yarıda golün geleceği gözüküyordu. Bir orta saha oyuncusuyla daha oynayabilir miydi?

“ENNER VALENCIA’NIN BÜYÜK MAÇLARDA GOL ATTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?”

Jayden Oosterwolde oynatılmıyorsa eğer oyuncu hazır değil demektir. Çocuğun fiziksel bir şeyi vardır veya takıma uyum sağlayamamış demektir. Bir teknik adamı değil, futbolu eleştirmek gerekiyor. Evet, takımın patronu ve takımı kuran teknik adamdır. İlk 45 dakika teknik adamı değerlendirin. İkinci yarıyı kamuoyunun eleştirmesini doğal buldum. Sevilla, ikinci yarıda fizik ve oyun anlamında başka bir takım oldu. Oyuna tamamen hâkim oldular. Evet, burada teknik adamdan bir reaksiyon beklenebilir, katılıyorum. Fenerbahçe taraftarının Enner Valencia’dan bu gibi maçlarda büyük beklentisi var. Ama biz öyle değerlendirme yapmıyoruz. “O süper golcü, hoca çok suçlu, yanlış oyuncu oynatıyor” diyoruz. Türkiye’de 23 tane golün var. Ona buna atıyorsun ama böyle maçlarda yok. Böyle maçlarda Fenerbahçe taraftarı senden farklı bir performans bekliyor. Bunları kimse konuşmuyor. Böyle değerlendirmelere karşıyım ben. Şöyle eleştiri yapabiliriz. İlk devre müthiş oynayan ve 2-3 tane net pozisyona giren bir takım var. Burada hocayı ve oyuncuları tebrik ediyoruz. İkinci yarıda rakip çok iyi bir presle ve oyunla başladı. İkinci yarıda bunu gördüğünüzde bunu değiştirecek aksiyonları beklerdik.

"1-0 ÖNE GEÇERSE TURU GEÇER"

Bence Fenerbahçe, rövanş maçında ilk yarı 1-0 önde girsin, Sevilla’yı eler. Fenerbahçe dönen topları alıp, arkada boşluklar vermemek zorunda. Alanı daralttığı için arkada boşluklar veriyor, bire bir olunca da ofsayt uyguluyorlar. Kayseri ve Sevilla maçında ofsayt olmadan adamlar karşı karşıya pozisyona girdiler. Dinamo Kiev maçını hatırlayacak olursak, Fenerbahçe taraftarı o maçta 30 dakika takımı öyle bir motive etti ki, rakip takımı ve hakemi mahvettiler. 12.adam olarak Fenerbahçe taraftarı aynı şeyi yaparsa, Fenerbahçe turu geçebilir.

HÜSEYİN CİMŞİR: "JESUS'U İYİ ANALİZ ETMEK GEREK"

Türkiye’de maalesef özellikle dizilişlere çok önem verildiğini düşünüyorum ama ben bu konuda dizilişlere çok takılmıyorum. 3’lü, 4’lü ve 5’li dizilişlerin çok önemli değil. Top rakipte veya sizdeyken nasıl pozisyon aldığınız veya sahaya nasıl yerleştiğiniz önemli. Top rakipteyken hangi bölgede karşıladığınız, oyunu nasıl daralttığınız önemli. Savunma arkasına koşularınız çok önemli. Onun için Fenerbahçe’nin bu maçın haricinde de 3’lü savunmayla oynadığı büyük maçlar var. Rennes maçlarını 3’lü oynadı ve orada da gayet başarılı olmuştu. Dizilişten ziyade sahada sizin ne yaptığınız çok önemli. Sevilla maçında ilk yarıda Fenerbahçe’nin başarılı bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hem pozisyon hem de oyun olarak gayet olumlu bir görüntü verdi. Özellikle Sevilla’yı oyunun içerisine hiç katmadı. Skor yapmada bir problem yaşadılar. Jesus’u iyi analiz etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Jesus, hem Türkiye hem de Avrupa Ligi’nde rakiplere göre farklı formasyonlarla oynayabilen bir teknik adam. Hem diziliş hem de oyuncu tercihi olarak farklı dizilişlerle bu işi yapıyor. Bu maçın kaybedilmesinde dizilişin çok önemli olduğunu çok düşünmüyorum. Sadece bu maçla ilgili değil bence İrfan Can uzun zamandır formsuz bir görüntü ortaya koyuyor. Hoca, İrfan Can ısrarını devam ettiriyor. Bizim bilmediğimiz farklı şeyler de olmuş olabilir ama İrfan Can konusunda fazla ısrarcı olduğunu düşünüyorum. Jayden Oosterwolde, ciddi anlamda yüksek bir bonservisle transfer edildi. Böyle yüksek bonservisli olduğu için oyununu ve performansını hepimiz merak ediyoruz. Fakat bu zamana kadar hoca tarafından bu süre verilmedi. Fiziksel ve oyun olarak bir problem mi var yoksa adaptasyonda mı problem yaşıyor onu da öğrenmek gerekiyor.

“JORGE JESUS HAMLE YAPMADA GEÇ KALDI”

Başlangıç 11’ine 1 oyuncu haricinde doğru bir oyuncu tercihiyle çıktığını düşünüyorum. İlk yarıdaki planının tuttuğunu düşünüyorum. İkinci yarıdaki başlangıç Fenerbahçe açısından problemli başladı. İlk yarıdaki Fenerbahçe’den ikinci yarıda eser yoktu. Hoca orada belki daha erken müdahale edebilirdi. Bence hamle yapmada ve hamle yapacağı oyuncular anlamında geç kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin ilk yarı bu kadar iyi oynadığı bir maçtan sonra ikinci yarıda 2-0 mağlup olması belki de biraz turu zora sokmuş olabilir ama özellikle gol yemeden bulacağı bir golle taraftarının desteğiyle maça tutunabileceğini düşünüyorum. Birinci maçın ilk yarısında ortaya koymuş olduğu oyunu daha fazla geliştirirse, özellikle ön alan baskını daha iyi yaparsa, orta sahada daha dirençli bir oyun ortaya koyarsa tur şansı olabilir. İkinci yarıdaki oyunundan ders çıkarması gerekiyor. Özellikle 45 ile 60. dakikalar arasında yaşadığı sorunları iyi analiz edip onlardan ders çıkarırsa Sevilla karşısında turu geçeceğini düşünüyorum. Jorge Jesus’un, rakip analizinde çok başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Özellikle Sevilla maçının ilk yarısındaki oyun kurgusu ve oyuncu tercihleri, ön alandaki baskıyı ve rakibe teması çok doğru bir şekilde uyguladığını düşünüyorum. İlk yarı sadece gol atmakta sorun yaşamıştı. Fakat 2.yarı hem oyuna müdahale etmede hem oyuncu değişiklikleri anlamında bence ciddi anlamda hata yaptı. Özellikle ikinci yarıda merkez orta sahaya hamlede geç kaldığını diyebiliriz. Oraya daha erken müdahale edebilirdi.

UFUK KAHRAMAN: “İRFAN CAN, PAS OYUNUNDA ETKİLİ FAKAT SAVUNMA REAKSİYONLARINDA ZORLANDI”

Jorge Jesus, İspanya’da oynadığı maçta Sevilla’nın 5-4-1 ‘ne karşı 5-3-2 dizilişinde çıkarak, rakibine karşı 1. ve 2. bölgede sayısal üstünlüğünü sağlayarak oyuna hükmetmeye çalıştı. Öndeki forvetlerden birini merkez koridorda konumlandırıp diğer forveti koşucu olarak kullanarak rakibin dengesini bozmaya çalıştı. İlk yarıda bu stratejisinde başarılı oldu. 3’lü ya da 4’lü savunma çıkılmasında önemli olan oyuncuların sistem içerisindeki kurgu becerileri. Fenerbahçe bu kurgularda sağ dış koridoru etkili kullansa da, sol dış koridoru etkili kullanamadı. 3’lü savunma zincirlerinde merkez bölgeden ve dış koridorlardan hücum desteği çok önemlidir. Bu maç özelinde Fenerbahçe’nin eksik yönü olarak söyleyebilirim. Söylediğim gibi hücum kurgularında merkez bölge ve dış koridor kullanımı önemli. İrfan Can, pas oyununda etkili fakat bu sistem içerisinde koridor koşuları yapmada, savunma reaksiyonlarında ve alan parselizasyonunda zorlandı. Sol koridorda Lincoln hücum opsiyonlarında ve geçişlerde etkisiz kaldı. Hoca, İrfan Can’ı yenilen ilk golden sonra daha çok dikine top oynayıp, kilit pas atabileceğinden oyunda tutmak istemiş olabilir. Jesus, oyuncu rotasyonunu seven bir hoca. İdman performanslarına göre maç maç değerlendirmeler yapıyor.

"TARAFTARIN DA DESTEĞİYLE TURU GEÇECEKTİR"

Fenerbahçe tur şansını yakalayabilecek hocaya, kadro kalitesine ve taraftar gücüne sahip bir takım. Sevilla’nın merkez koridordaki blok arası boşluklarını ve dış koridor zaaflarını bu maçta doğru opsiyonlarla değerlendirip, ceza sahası girişlerinde ve goldzone içerisindeki pozisyonları beceriye dönüştürerek goller bulacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, bunları yaparsa taraftar desteğiyle turu geçecektir. Jesus, bu maç özelinde maçı tekrar izlediğinde belki ilk yenilen golden sonra değişiklik zamanlarını ilk maça göre daha erken yaparak, merkez bölgeyi daha fazla kontrol altına almalı. Kanatları etkili kullanabilecek hamleler yapması gerekir diye düşünüyorum.

FATİH AKYEL: BÜYÜK MAÇLAR 3'LÜ SAVUNMAYI KALDIRMIYOR

Jorge Jesus, normal takımlara karşı 4’lü, zor takımlara karşı 3’lü savunma ile oynuyor. Derbilerde ve Avrupa maçlarında 3’lü savunmayla oynayınca Fenerbahçe kaldıramıyor. Sevilla, bu sene kötü oynuyor ve liginde de kötü gidiyor. Her ne kadar ligde kötü olsalar da UEFA Kupalarında oynadıkları futbol farklıdır. Avrupa’da tecrübeliler. Baktığınız zaman Fenerbahçe pozisyon buldu ve goller kaçırdı. Aslında Fenerbahçe yenebilirdi. Fenerbahçe kendi sahasındaki avantajı kullanıp daha farklı oynayacaktır. Kolay olmayacak ama tur şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu çok iyi bir futbolcu. Kuvvetli ve aynı zamanda çabuk olan Avrupa’nın önemli futbolcularından birisi. Ferdi sezon sonunda ayrılıp, Avrupa’nın iyi takımlarından birine gidebilir diye düşünüyorum. Çok taliplisi var.

"HERKES JESUS'U KRAL İLAN ETTİ AMA GERÇEK JESUS ORTAYA ÇIKTI"

Jorge Jesus harcanılan paraya ve yapılan transferlere bakılınca çok başarılı değil. Birkaç maç kazanınca herkes Jesus’u kral ilan etti ama gerçek Jesus ortaya çıktı. Hiçbir derbi maçını kazanamadı, gol bile atamadı. Türkiye’de Jesus’un yaptığı işi yapacak bir sürü antrenör var. Şimdi belki kimse sesini çok çıkarmıyor ama Galatasaray’la olan puan farkı biraz daha açılırsa Jesus gidecektir diye düşünüyorum.