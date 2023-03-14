İspanyollara sorduk... Fenerbahçe-Sevilla maçı ne olur? 'Türkiye'de acı çekecek, Jorge Jesus...'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı La Liga ekibi Sevilla’ya 2-0 mağlup olurken tur şansını zora soktu.
16 Mart Perşembe günü Sevilla’yı İstanbul’da ağırlayacak olan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde galip gelerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. İspanyol gazeteci ve futbol yorumcuları ilk maçı Spor Arena’ya değerlendirirken, iki ekibin tur şansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“ÇOK CİDDİ VE ATAK BİR OYUN OYNADILAR, RÖVANŞTA KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK”
Alvaro Munoz Gomez (101 TV Sevilla):
Sevilla kötü bir maç serisinde ve hassas bir durumda. Şu anda kulübün önceliği La Liga ama Avrupa’dan vazgeçemiyorlar. Bu pazar Almeria’ya karşı çok önemli maçları var ve kaybederlerse Jorge Sampaoli kulübün teknik direktörlüğünden bile kovulabilir. Sevilla, kendini Avrupa Ligi’ne dönüştüren bir kulüp. Tamamen farklı bir takım ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid ile kıyaslanabilir. Kolay bir maç olmayacak. Her şey olabilir. Fenerbahçe, çok ciddi ve atak bir oyun oynadı. Sevilla ve Nianzou’nun zaaflarından yararlandılar. İlk yarı genel olarak onlara aitti. Kale önündeki şansları eksikti. Karşılarında muhteşem bir oyun çıkaran kaleci Dmitroviç’i buldular. İkinci yarıda oyunun temposuna ayak uyduramadılar ve Sevilla’ya boyun eğdiler.
“SEVİLLA’NIN TÜRKİYE’DE ACI ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”
Pablo M.Fuentenebro (Diario AS):
Sevilla, Avrupa’da ne zaman oynasa değişiyor. Çok şanslıydı çünkü kaleci Dmitrovic, 1-0’a kadar en iyi oyuncusuydu. Fenerbahçe, Sevilla karşısında çok cesurdu. Jordan’ın ilk golünden etkilendiler. Sevilla’nın Türkiye’de acı çekeceğini düşünüyorum. Türkiye’de Sevilla için çok zor bir maç olacak. Jorge Jesus, çok özel ve dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi. İstanbul’da oynamak hiçbir misafir takım için asla kolay değil. Taraftarlar çok coşkulu ve futboldan zevk almak için ideal bir ortam oluşturuyor. Rakip takım üzerinde çok fazla baskı oluşturuyorlar.
“Sevilla’NIN İSPANYA LİGİ’NE ODAKLANMASI GEREKİYOR, FENERBAHÇE KAZANABİLİR”
Jose Manuel Rodriguez (BeSoccer):
Sevilla’nın İspanya Ligi’ne odaklanması gerekiyor. Bu yüzden çok fazla rotasyon yapamayacaklar. Fenerbahçe, yine de kazanabilir.
Okay Karacan ve Ali Naci Küçük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasından yansıyanları ve gündemin öne çıkan konu başlıklarını Spor Arena YouTube kanalında masaya yatırıyor.
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