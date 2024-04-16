Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

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Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta tur için mücadele verecek.
18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Olympiakos maçının şifresiz yayınlanacağı açıklandı.
Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla maçın TV8'den şifresi olarak verileceğini söyledi.