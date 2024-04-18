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Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi Yunanların korktuğu 4 yıldız! 'Kadıköy cehenneminde o isimler çok tehlikeli...'

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#FENERBAHÇE#Olympiakos#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi Yunanların korktuğu 4 yıldız Kadıköy cehenneminde o isimler çok tehlikeli...
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 12:06

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos’u Kadıköy’de ağırlayacak. Dirençli bir futbol oynayan rakibine karşı saha ve taraftar avantajını kullanıp yarı finale çıkmaya odaklanan sarı-lacivertliler, dev maça odaklandı. Yunan meslektaşlarımız, kritik 90 dakika öncesi her iki takımın tur şansıyla ilgili Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan’daki ilk maçta Olympiakos karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle ümitlerini diri tutan Fenerbahçe, bugün yarı final için sahaya çıkıyor. Jayden Oosterwolde dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertliler, taraftarlarının güçlü desteğiyle galibiyete uzanmak istiyor. Yunan gazeteciler, yarı final yolundaki zorlu 90 dakikayla ilgili düşüncelerini aktardı.

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LAMBROS BALAFAS (COSMOTE TV):

“ŞU ANDA OLYMPİAKOS TAKIMINDAKİ ATMOSFER EN İYİ DURUMDA”

Şu anda Olympiakos takımındaki atmosfer en iyi durumda ve oyuncuların etrafındaki enerji mükemmel. İstanbul'daki atmosfer elbette Fenerbahçe için bir avantaj olacak çünkü Türk stadyumu ve taraftarları çılgın. Taraftarlar, orada bulunarak oyunculara ve teknik ekibe çok yardımcı olacaklar ve maçın sonucu üzerinde ciddi bir rol oynayacaklar. Olympiakos’tan etkili olacağını düşündüğüm oyuncular; çeyrek finalin ikinci ayağında takıma geri dönen Daniel Podence ve takıma transfer olduğu günden beri Olympiakos orta sahasını ayakta tutan Chiquinho. Öte yandan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic’in etkili olacağına inanıyorum. İrfan Can, ilk maçta takımının en iyi oyuncusuydu. Tadic ise ilk maçta çok yaratıcıydı. Tadic, ayrıca pasları ve bu tür maçlardaki tecrübesiyle takımına yardımcı olacaktır.

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Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi Yunanların korktuğu 4 yıldız Kadıköy cehenneminde o isimler çok tehlikeli...

VASSİLİS KONSTANTOPOULOS (NOVASPORTS TV):

“OLYMPİAKOS, İSTANBUL’DA İYİ BİR SONUÇ ALACAĞINDAN ÇOK EMİN”

Olympiakos, iyi bir sonuç alacağından çok emin. Jose Luis Mendilibar, yenilmesi çok zor bir takım zihniyeti yarattı. Şu ana kadar deplasmanda önemli galibiyetler aldı ve başarılarına bir tane daha eklemeyi planlıyor. İstanbul’daki atmosferin Olympiakos için bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Olympiakos’un Yunanistan Ligi'nde PAOK, AEK ve Panathinaikos'a karşı oynadığı maçlarda bu tür atmosferler vardı. Olympiakos, PAOK'u kendi evinde yendi ve AEK deplasmanında teknik direktör Mendilibar önderliğinde yine mükemmel bir maç oynadı. Bu zorlu maçta Olympiakos’tan Fortounis, Podence, Jovetic, Chiquinho’nun etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'den ise Fred ve Dzeko gücünü gösterecektir.

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PAVLOS PAPADİMİTRİOU (REAL FM):

“MENDİLİBAR, OYUNCULARINI MOTİVE ETMEYE İHTİYAÇ DUYMUYOR”

Teknik direktör Jose Luis Mendilibar’ın oyuncularını motive etmesine ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum. Hepsi de biliyor ki, Olympiakos turu geçerse kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda yarı final oynayacak. Yani bu motivasyondan daha fazlasına gerek yok! Oyuncuların, genel olarak Mendilibar’a saygı duyduklarını ve ondan çok övgüyle bahsettiklerini biliyorum. Mendilibar; kulübe gelişi, onlarla çalışma şekli ve zihniyeti nedeniyle takımı tamamen değiştirdi.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi Yunanların korktuğu 4 yıldız Kadıköy cehenneminde o isimler çok tehlikeli...

“FENERBAHÇE’NİN STADYUMU DÜNYADAKİ CEHENNEM!”

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Fenerbahçe’nin sahasında daha önce iki maçta yorumcu olarak görev yaptım. Kesinlikle söyleyebilirim ki bu stadyum dünyadaki cehennem! Deplasman takımlarını orada her zaman çok zor bir görev bekliyor. Taraftarlar, kesinlikle Fenerbahçe’ye büyük bir avantaj sağlıyor. Öte yandan Olympiakos, nelerden geçeceklerini ve turnuvaya katılabilmek için ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Bana göre Fenerbahçe’nin kilit oyuncusu Dzeko etkili olabilir. Dzeko; tecrübeli, lider, süper golcü ve çok akıllı bir futbolcu. Olympiakos defansının ona karşı oynaması çok zor. Dzeko, ilk maçta çok sinirliydi. Olympiakos'un kilit oyuncusu olarak Podence’yi görüyorum. Yıldız oyuncu, elemeleri geçmek için çok istekli. İlk maçta oynamadığı için kendini bu maça hazırladı. Podence, açık alanda çok iyi ve çok hızlı, bire bir oyunlarda ise muhteşem bir isim. Ona inanıyorum.

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#FENERBAHÇE#Olympiakos#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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