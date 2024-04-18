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Şampiyonlar Ligi'nde 'bir garip' olay! Tarihi gecede neler yaşandı neler... Guardiola şaşırdı, kaleci penaltı kullandı | Galatasaray'dan beri o detayı gerçekleştirebilen yok!

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#REAL Madrid
Şampiyonlar Liginde bir garip olay Tarihi gecede neler yaşandı neler... Guardiola şaşırdı, kaleci penaltı kullandı | Galatasaraydan beri o detayı gerçekleştirebilen yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 08:52

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti ve tüm yarı finalistler belli oldu. Real Madrid ile Manchester City'nin kozlarını paylaştığı gecede Bayern Münih ile de Arsenal karşı karşıya geldi. Sürpriz sonuçların öne çıktığı ve dikkat çeken detayların yer aldığı maçlar sonunda yeni bir tablo ortaya çıktı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı adeta nefes kesti. Tüm yarı finalistlerin belli olduğu organizasyonda Real Madrid - Manchester City eşleşmesinde yaşananlar çokça konuşulurken, uzun süre sonra 'favoriler' arasında gösterilmeyen Bayern Münih'in Arsenal ile mücadelesi dikkat çekti.

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Çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 3-3'ün rövanşında Etihad'da oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid'in maçtaki golünü 12. dakikada Rodrygo atarken Manchester City'nin eşitlik sayısını 76'da Kevin De Bruyne kaydetti.

12. dakikada öne geçtikten sonra savunmaya çekilen Real Madrid, normal süre ve uzatmalar dahil yalnızca bir kez korner kullandı. Manchester City ise 18 kez köşe gönderine gitti.

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GUARDIOLA'DAN PENALTILAR İÇİN ÇOK KONUŞULAN DEĞİŞİKLİK

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın penaltılara giden maçta takımın en iyi penaltı kullanan oyuncuları Haaland ve De Bruyne'yi kenara alması çok konuşuldu.

Şampiyonlar Liginde bir garip olay Tarihi gecede neler yaşandı neler... Guardiola şaşırdı, kaleci penaltı kullandı | Galatasaraydan beri o detayı gerçekleştirebilen yok

Haaland 91. dakikada kenara gelirken yerine giren Alvarez ilk penaltıda topun başına geçip golü attı.

112. dakikada kenara gelen De Bruyne'nin yerine oyuna giren Kovacic ise kullandığı penaltıda Lunin'i geçemedi.

Manchester City'de 5. penaltıyı kaleci Ederson'un kullanması da dikkat çekti. Brezilyalı file bekçisi, penaltıda topu ağlara gönderdi.

SON ŞAMPİYONLARI EN ÇOK ELEYEN TAKIM!

Bu skorun ardından adını yarı finale yazdıran Real Madrid için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde turnuvanın "son şampiyonu" unvanına sahip takımları grup sonrası aşamalarda en fazla eleyen takım oldu.

Şampiyonlar Liginde bir garip olay Tarihi gecede neler yaşandı neler... Guardiola şaşırdı, kaleci penaltı kullandı | Galatasaraydan beri o detayı gerçekleştirebilen yok

BİR TEK GALATASARAY YAPTI

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Öte yandan Real Madrid, Nisan 2013'te Galatasaray'dan aldığı 3-2'lik mağlubiyetten bu yana ilk yarısını önde tamamladığı 58 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirinde 90 dakikayı mağlup bitirmedi.

BAYERN, ARSENAL'İ SAF DIŞI BIRAKTI

Gecenin bir diğer maçında ise Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-2 biten eşleşmenin Allianz Arena'da oynanan ikinci ayağını Bayern Münih 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Liginde bir garip olay Tarihi gecede neler yaşandı neler... Guardiola şaşırdı, kaleci penaltı kullandı | Galatasaraydan beri o detayı gerçekleştirebilen yok

Alman devine yarı finali getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich attı.

Bayern Münih-Arsenal maçını gol yemeden tamamlayan Manuel Neuer, Iker Casillas'ı geride bırakarak 58 maçla Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gole kapama yapan kaleci oldu.

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#REAL Madrid

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