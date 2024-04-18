Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi yarı finalin şifreleri! 'Zico vizyonuna geri dönülmeli!' | 'Fatih Terim'le sırrı aynıydı'

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Temsilcimiz Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında bugün kozlarını paylaşacak. Yunanistan'da oynanan ilk maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan sarı - lacivertliler, Kadıköy'de rakibini en az 2 farklı mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 90 dakikayı tek farklı galibiyetle bitirmesi halinde uzatmalara gidilecek. Uzatma dakikalarında da gol olmazsa yarı finalisti penaltılar belirleyecek.

Sarı - lacivertliler, sahadan herhangi bir beraberlik ya da mağlubiyetle ayrılması durumunda turnuvaya veda edecek.

Yazarımız Uğur Meleke, tarihi müsabaka öncesinde Fenerbahçe'ye yarı finalin şifrelerini verdi. İşte Meleke'nin köşesinde kaleme aldığı yazı;

ZICO'NUN VİZYONU...

Bundan 16 sene önce Fenerbahçe, Brezilyalı vizyoner futbol adamı Zico yönetiminde kulüp tarihindeki ilk ve son Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıktı. O günkü Fenerbahçe kadrosu kaliteli bir oyuncu grubuydu ama bugünkü kadar derinliği olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. İlk 11’de Maldonadolar, Önderler, Vedersonlar, Uğurlar gayet iyi iş çıkarıyorlardı, kulübede de Semih’i, Yasin’i, Colin Kazım’ı vardı Zico’nun. Ama Brezilyalı teknik adamın vizyonu netti, Lampard’lı, Ballack’lı, Terry’li, Essien’li, Drogba’lı Chelsea’yi elemek.

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KONUŞTU, TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

O günlerde Fenerbahçe yardımcı antrenörü olan değerli futbol adamı dostum Önder Özen’den dinlemiştim: “Zico soyunma odasına girip konuşmasını yaptığında hepimizin tüyleri diken diken olmuştu. Ben bile o anda sahaya çıkıp tutabilirdim Lampard’ı! Kendisinin futbolculuk döneminde FIFA Kulüpler Kupası finalinde Liverpool’u nasıl yendiklerini anlattı çocuklara. Ve siz de Chelsea’yi yeneceksiniz dedi”

TERİM'LE ZICO'NUN SIRRI AYNIYDI

Galatasaray, UEFA Kupası’nı kazanma yolculuğunu yaparken birçok maçta stattaydım. F.Bahçe’nin de Şampiyonlar Ligi 2008 çeyrek final maçlarını yerinde izledim. Terim’le Zico’nun sırrı aynıydı. Öncelikleri o günkü Avrupa maçıydı. Ve tüm maçları kazanmak için çıktılar. Zico’lu F.Bahçe, 2 Nisan 2008’de İstanbul’da Chelsea’yi de çok iyi bir oyunla yendi. Londra’da da maçın sonlarında biraz şanslı olsalar uzatmalara götüreceklerdi eşleşmeyi. Çünkü hedefleri buydu. Hafta sonu ligde oynayacakları Karagümrük maçını değil, Chelsea’yi elemeyi düşünüyorlardı sadece. O vizyonu da ortaya koyan adam Zico’ydu.

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OLYMPIAKOS ELENMEYECEK TAKIM DEĞİL

Olympiakos, Fenerbahçe için elenmeyecek bir rakip değil. Mendilibar ilk maça son derece cesur bir 11 çıkardı: İki santrfor Jovetic-El Kaabi, iki hücumcu kanat Masouras-Fourtounis’in arkasında bir de Giresunspor’dan 10 numara olarak tanıdığımız Chiquinho vardı. Bu hücumcu ekip, top ayağında olursa etkili. Hücum pres yaparsa etkili. Zaten ilk bir saatte de o yüzden skoru 3-0’a taşıdılar.

FENERBAHÇE ÇOK KOLAY GOL ATABİLİR

Ancak topu sürekli onlara bırakmazsanız, geriden çıkarken devamlı top kaybı yaşamazsanız sıradan bir savunma takımı bu. Çok kolay gol atabileceğiniz, çok kolay iki parçaya bölünen, geri koşma sorunları olan bir takım Olympiakos...

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Fenerbahçe bugün sahaya en iyi 11’iyle çıkarsa, cesur oynarsa, önde basarsa, topu talep ederse, sadece Pire’de değil, Dünya’nın her yerinde Olympiakos’u yenebilecek güçte.

BUGÜN TARİHİ BİR GÜN! OYUNCULAR BU BİLİNÇLE OYNAMALI

Sporcular şunu unutmamalı: Fenerbahçe bugün bir Avrupa kupası yarı finaline çıkmanın eşiğinde. Kulüp tarihinde sadece 1 kez başarılmış bir şey bu. Türk futbol tarihinde de toplam 4 kez gelebildik bu nokta ya. Bugün tarihi bir gün. Umarım Fenerbahçe futbolcuları da bu bilinçle çıkacaklardır sahaya.