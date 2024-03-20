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Fenerbahçe - Olympiakos eşleşmesi öncesi Yunanları şaşkına çeviren karar! 'Taraftarlar ve İstanbul...'

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#FENERBAHÇE#Olympiakos#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe - Olympiakos eşleşmesi öncesi Yunanları şaşkına çeviren karar Taraftarlar ve İstanbul...
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 10:34

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Yunan basını, Olympiakos taraftarlarının 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak olan rövanşta yer almayacağını ileri sürdü. İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda USG'yi eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe, bu turda ise Olympiakos ile eşleşmişti. Merakla beklenen eşleşme için ise flaş bir iddia gündeme geldi.

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FENERBAHÇE TARAFTARI GİDEMEYECEK

Fenerbahçe taraftarları, Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşananlar nedeniyle 3 maç deplasman yasağı almıştı. Sarı - lacivertli futbolseverler, 11 Nisan'da oynanacak olan ilk maçta Yunanistan'daki yerini alamayacak.

Fenerbahçe - Olympiakos eşleşmesi öncesi Yunanları şaşkına çeviren karar Taraftarlar ve İstanbul...

Bu durumun yanı sıra Yunan basınından İstanbul'da oynanacak olan rövanş için dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

'İSTANBUL'DAKİ MAÇTA...'

Gazzetta'nın haberine göre Kadıköy'deki karşılaşmaya Olympiakos taraftarları alınmayacak. Bu kararın UEFA'nın 'güvenlik önlemi' için resmi olmayan tavsiyesi üzerine alındığı kaydedildi.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

UEFA'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, son durumun nisan ayında belli olacağı belirtildi.

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OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olympiakos, eşleşmenin ilk maçını 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te Yunanistan'da oynayacak. Rövanş ise 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Kadıköy'de oynanacak.

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#FENERBAHÇE#Olympiakos#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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