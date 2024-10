Fenerbahçe milli ara dönüşü tam kadro Samsun’a

Haberin Devamı

Milli aradan dönüşte Süper Lig’de 2. sırada yer alan Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe bu karşılaşmanın taktik antrenmanlarına bugün başlıyor. Süper Lig’de 8. haftayı bay geçen sarı lacivertliler lider Galatasaray’dan 1 gün sonra sahaya çıkacağı 9. haftada puan farkının 9’a yükselmesinin önüne geçmek için deplasmanda tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

GÖZLER iSMAiL YÜKSEK’TE

Salı akşamı milli takımlarında oynayan Livakovic, Szymanski, Amrabat ve En-Nesyri de dönerken Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş da sakatlıklarını atlatıp takıma katıldı. Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in ise bugün çekilecek kontrol MR’ından sonra arkadaşlarına katılması bekleniyor. Böylece sarı lacivertliler Samsunspor karşısına tam kadro çıkmış olacak.

FENERBAHÇE'NİN YOĞUN TRAFİĞİ

2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 4 puan elde etti.

Milli ara öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine girecek.

Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.

Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.

Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor.

Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak.

MİLLİ ARADA ŞOV YAPTILAR

Ligde bu sene istediği süreleri henüz alamayan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım’da sergilediği performansla alkış aldı. Mert Müldür, Türkiye’nin Karadağ’ı yendiği maçta 11’de başladı. Samet Akaydin ise İzlanda karşılaşmasının son dakikalarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekipte, Sebastian Szymanski Polonya Milli Takımı’nda, Edin Dzeko Bosna Hersek Milli Takımı’nda, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat da Fas Milli Takımı’nda ve Dominik Livakovic Hırvatistan Milli Takımı’nda önemli mücadelelere çıktılar.

AÇILIŞLAR İRFAN CAN KAHVECİ’DEN

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım’da Karadağ maçında oyuna sonradan dahil olurken, İzlanda karşısında ilk 11’de yer aldı. Karadağ karşılaşmasında oyuna 63’üncü dakikada dahil olan İrfan Can, 69’uncu dakikada kaydettiği golle milli takıma galibiyeti getirdi. İzlanda karşılaşmasına ise ilk 11’de başlayan İrfan Can, 62’nci dakikada attığı şık gol ile İzlanda karşısında skoru eşitleyen golü kaydetti.

AMRABAT 2 MAÇTA TAM SÜRE ALDI, EN-NESYRİ GOL ATTI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu’nda 12 Ekim ve 15 Ekim’de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen Fas, 2 maçtan da galibiyet ile ayrılarak, 12 puanla B Grubu’nda lider olarak yer alıyor. Sofyan Amrabat iki maçta da ilk 11’de başlarken, Youssef En-Nesyri ilk maça yedek kulübesinden dahil olurken, ikinci maçta ilk 11’de yer aldı. Dün deplasmanda Orta Afrika Cumhuriyeti’ni 4-0 mağlup eden Fas’ta 50’nci dakika Youssef En-Nesyri penaltıdan takımının 3’üncü golünü kaydetti.

Haberin Devamı

EDIN DZEKO’NUN GOLÜ YETERLİ OLMADI

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3’te yer alan Bosna Hersek, evinde Almanya’yı konuk etti. Deniz Undav’ın 30’uncu ve 36’ncı dakikada attığı 2 golle geriye düşen Bosna Hersek’te 70’inci dakikada kaptan Edin Dzeko, gol atmasına rağmen yeterli olmadı ve maç 2-1 sonuçlandı.