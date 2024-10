Şampiyonlar Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin! Eczacıbaşı son 3 finali kaybetti

Haberin Devamı

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti dengeli geçerken, sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar ikinci sete etkili başlarken, sette skor üstünlüğünü korudu. Fenerbahçe'nin son bölümde başarılı hücumları olsa da Eczacıbaşı ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Üçüncü sette özellikle Melissa Vargas'ın etkili smaçlarıyla sayılar bulan sarı-lacivertliler, seti de kazanarak maçta ikinci kez öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü setinde parkeden galip ayrılan 25-21'lik skorla Fenerbahçe oldu ve setlerde durumu 3-1'e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

5. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Seremonide Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncularına ikincilik şiltleri, kupada 5. şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçeli voleybolculara da şampiyonluk madalyaları verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Liza Safranova'ya AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı takdim etti.

18 yaşındaki smaçör, kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu Queen'in kupa törenlerinin ikonikleşen şarkısı "We are the champions" eşliğinde kutladı.

Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Melissa Vargas'a verildi.

BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE MEDİCANA'YA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

SARI MELEKLER İKİ FİNALİ KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon ligde ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, her iki şampiyonluğun finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele etmişti.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabı serisinde Eczacıbaşı Dynavit’e 3-2’lik üstünlük kuran Sarı Melekler, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde de rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti.