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Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'u bekleyen büyük ceza!

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporu bekleyen büyük ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 22:02

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası taraftar olayları yaşanırken ev sahibi bordo mavililerin sahası 4 maç kapanabilir.

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Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yaşar, yaşananlar nedeniyle Trabzon’un sahasının en az 4 maç kapanabileceğini söyledi.

Yaşar olaylara karışan Batshuayi ile Osayi’nin eylemlerinin meşru müdafa olmasına rağmen “Futbol Disiplin Talimatında bir düzenlemeye yer verilmediğinden sportmenliğe aykırı hareket olarak bunlar değerlendirilecektir” dedi. Yusuf Yaşar, yerde yatan kişiye tekme atan Oosterwolde’nin durumunun ikilden farklı olduğunu ve eyleminin ‘kavga’ olarak değerlendirilebileceğinin altını çizerken F.Bahçeli oyuncuların da PFDK’dan men ve para cezası alabileceğini söyledi.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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