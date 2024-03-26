Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklanan Trabzonspor taraftarlarından biri tahliye oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etmiş ve zirve takibini sürdürmüştü.
Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın ardından orta alanda sevinirken, bordo - mavili taraftarların sahaya inmesiyle birlikte büyük bir arbede yaşanmıştı.
Çıkan olaylar sonucunda 5 taraftar tutuklanmıştı.
Tutuklu bulunan taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edildi.
Küçükalioğlu'nun avukatı müvekkilinin sağlık sorunlarını neden göstererek tekrar karara itiraz edince ilgili mahkeme sunulan sağlık raporu üzerine Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi.