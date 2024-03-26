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Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklanan Trabzonspor taraftarlarından biri tahliye oldu

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Tahliye
Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda tutuklanan Trabzonspor taraftarlarından biri tahliye oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 17:28

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylarda sahaya giren taraftarlar arasında tutuklanan Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edildi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etmiş ve zirve takibini sürdürmüştü.

Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın ardından orta alanda sevinirken, bordo - mavili taraftarların sahaya inmesiyle birlikte büyük bir arbede yaşanmıştı.

Çıkan olaylar sonucunda 5 taraftar tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunan taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edildi.

Küçükalioğlu'nun avukatı müvekkilinin sağlık sorunlarını neden göstererek tekrar karara itiraz edince ilgili mahkeme sunulan sağlık raporu üzerine Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Tahliye

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