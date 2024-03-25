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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmiş ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü. Karşılaşmanın ardından orta alanda sevinen sarı - lacivertli futbolcular ile sahaya inen bordo - mavili taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı.

Olayların içinde bulunan isimlerden olan Fenerbahçeli Osayi-Samuel, yaşananlar sonrasında ilk kez konuştu.

"ARKADAŞLARIMDA KESİKLER VE MORLUKLAR VARDI"

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Bright Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.

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"RÖVANŞI ALMANIN YOLUNU BULDUK"

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.