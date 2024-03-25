×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda en çok tartışılan isimlerden biri olan Osayi-Samuel ilk kez konuştu: 'Arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bright-Osayi Samuel#Trabzonspor
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda en çok tartışılan isimlerden biri olan Osayi-Samuel ilk kez konuştu: Arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 16:08

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmiş ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü. Karşılaşmanın ardından orta alanda sevinen sarı - lacivertli futbolcular ile sahaya inen bordo - mavili taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı.

Gözden KaçmasınTrabzonspor maçı sonrası neler yaşandı, Livakovicin ayrılık kararı doğru mu İsmail Kartal tek tek anlattı: Gelince konuşacağım | Elinde şiş vardı, Osayi...Trabzonspor maçı sonrası neler yaşandı, Livakovic'in ayrılık kararı doğru mu? İsmail Kartal tek tek anlattı: 'Gelince konuşacağım!' | 'Elinde şiş vardı, Osayi...'Haberi görüntüle

Olayların içinde bulunan isimlerden olan Fenerbahçeli Osayi-Samuel, yaşananlar sonrasında ilk kez konuştu.

"ARKADAŞLARIMDA KESİKLER VE MORLUKLAR VARDI"

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Bright Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda en çok tartışılan isimlerden biri olan Osayi-Samuel ilk kez konuştu: Arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı

"RÖVANŞI ALMANIN YOLUNU BULDUK"

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınVictor Nelssondan Galatasaray itirafı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Sinir bozucu ve zordu | İzlemesi hoş şeyler değildiVictor Nelsson'dan Galatasaray itirafı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Sinir bozucu ve zordu!' | 'İzlemesi hoş şeyler değildi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bright-Osayi Samuel#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!