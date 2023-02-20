Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe lige hazır dönüyor! Joao Pedro ve Luan Peres forma giydi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Fenerbahçe lige hazır dönüyor Joao Pedro ve Luan Peres forma giydi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Sarı lacivertliler, Karagümrük ile oynadıkları özel maçta sezonun geri kalan kısmı için olumlu sinyaller verdi. 

Haberin Devamı

Sarı lacivertli futbolcuların özel maçtan çok lig mücadelesini andıran Karagümrük karşılaşmasında hazır, istekli ve futbola konsantre gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Jorge Jesus, 16 gün sonra ilk kez maç yapan takımını 3’lü defans sistemiyle oynattı.

2 puan kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasından sonra deprem felaketiyle sarsılan ve 16 gün aradan sonra ilk kez maç yapan Fenerbahçe’nin Karagümrük karşısında hazır, istekli ve yeniden futbola konsantre gözükmesi başta Jorge Jesus olmak üzere teknik heyeti sevindirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde deprem hüznü nedeniyle basına ve canlı yayına kapalı şekilde oynanan ve internet üzerinden de yayınlanmayan hazırlık maçının kora kor bir mücadeleye sahne olduğu bilgisi edinildi.

Gözden Kaçmasın

NBA All Starda smaç şampiyonu olan McClung, Fenerbahçe Bekonun kapısından döndüğünü açıkladıNBA All Star'da smaç şampiyonu olan McClung, Fenerbahçe Beko'nun kapısından döndüğünü açıkladıHaberi görüntüle

4-0’DAN SONRA VİTES DÜŞÜRDÜ

Haberin Devamı

İkİ takım futbolcularının da istekli göründüğü, Ferdi, İsmail, Emre Mor ve Valencia’nın göz doldurduğu karşılaşmanın bir hazırlık maçı görüntüsünden çok kıyasıya oynanan puan mücadelesi havasında geçtiği ifade edildi. İlk yarıyı Serdar Aziz, Zajc, Valencia’nın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da Serdar Dursun’un golüyle 4-0’ı yakalayınca biraz vites düşürdü. Bu dakikadan sonra Karagümrük, Shukurov ve Diagne iki gol buldu ve maç 4-2 tamamlandı.

Gözden Kaçmasın

Mohammed Kudus attığı golü Christian Atsuya adadıMohammed Kudus attığı golü Christian Atsu'ya adadıHaberi görüntüle

JOAO PEDRO’NUN SAKATLIĞI GEÇTİ

Maçın en önemli yanı 15 Eylül’de Rennes karşılaşmasında direğe çarparak ciddi şekilde sakatlanan Luan Peres’in, 8 dakika denendiği Kasımpaşa maçının ardından 5 ay sonra ilk kez ilk 11’de başlamasıydı. Jesus bu hazırlık maçında kaleciden forvete kadar takımda 10 değişiklik yaptı fakat sahada değişmeyen tek isim Luan Peres oldu. · Dünya Kupası ve deprem felaketleri nedeniyle lige verilen aralarda Joao Pedro da ağır sakatlığı atlattı ve Vavacars Karagümrük karşısında ilk kez 15 dakika süre aldı.

JESUS SAVUNMADA SERDAR AZİZ, SZALAi VE PERES’E ŞANS VERDi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, grip olan Mert Hakan, Arda, Samet ve Oosterwolde’yi Karagümrük karşısında oynatmadı. Portekizli çalıştırıcı, Oosterwolde olmadığı için takımı Serdar Aziz-Szalai-Luan Peres üçlü defansıyla oynattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız | 5 SORU 5 YANIT | Konuşurken göz temasını kesmeyin...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? | 5 SORU 5 YANIT | 'Konuşurken göz temasını kesmeyin...'

#Kahramanmaraş Depremi
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi