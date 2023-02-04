Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, YDK üyeleri ve sarı-lacivertli kulüp üyeleri katıldı.



Divan kurulu toplantısına yoğun bir katılım olurken, birçok üye konuşmaları ayakta dinledi. Ali Koç, yapacağı konuşma için kürsüye gelirken salonda bulunan tüm üyeler ayakta alkışladı.

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Dönüm noktasında olduklarına değinen Ali Koç, "Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumdur. Biz bir maçta 2 tarafa hata yapılan maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi, oradan netice alması bizim fıtratımızda yok. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe kaybedilen 2 puan direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan, bir de arada kaynayanlar var. Bir Şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep Şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal döneminde 22’nci hafta şampiyonluğun en büyük adayıyız, ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18’ini kaybediyoruz. Bu hayatın normal akışına bile aykırı. Yine erkenden söyleyip anlatacağız" diye konuştu.



"İYİ Kİ BU MHK GİTMİŞTİR"



Ali Koç, milyonların önünde tekme tokan cereyan eden maç izlediklerini ifade ederek, "Şubat ayında tekrar katliama uğrayacağız diye düşünmedik değil. Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve VAR’ın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka maç belki de yoktur. Bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani ’bizden sonrası tufandır’ mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK gitmiştir. Mert Hakan’ın golü bize göre yüzde yüz gol. Ele çarpmış, velev ki ele çarpmış, VAR görüyor, aynı VAR hakemin gözü önünde görmesi gereken, maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu performansla değil niyetle anlatılacak bir durumdur. Net gol olan pozisyonu ele çarptı diye vermedin, peki sen bunu görüyorsun diğerlerini niye görmüyorsun. Görmüyorlar çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor" şeklinde konuştu.



"NDIAYE ATILMASI GEREKEN MAÇI KARTSIZ TAMAMLADI"



Mücadelenin hakeminin Ndiaye’ye olağanüstü tahammül gösterdiğini kaydeden Ali Koç, "Atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Bu maç malum rakibimizle yaşansa neler olmuştu düşünsenize. Rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmeliydi. Ve bu maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi. İngilizce ve Türkçe bilmeyen hocamız, hakeme Portekizce ’Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun? dedim’ diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV’sine yazar hakem arkadaş, ’Ben Jesus’u oyundan attım’ diye" dedi.



"YALANDAN ADALET İSTEMİYORUZ"



Ali Koç, yalandan adalet istemediklerini belirterek, "Çürümüş, kokuşmuş, kifayetsiz Türk hakemlik müessesi Sivas’ta yaşananlardan sonra ve Adana’da olanlardan sonra bu müessesesinin iflas ettiğinin, tükendiğinin en önemli belgesidir. Bu bir belgedir. Yolsuzluğun belgesi mi olur derler ya işte futbolda belgesi budur. 2 maçta 5 puan şampiyonluk yarışına etki, büyük bir etkidir. Ben son konuşmamda sadece Ali Palabıyık değil, o ve Yasin Kol’a uzun süredir 2 ayı geçen süre zarfında maç verilmediğini ifade ettim. Defalarca bu konuyu söylediğim için hakemlik müessesinde yönlendirmeler vardır. Bir hakem, bir takımı katleder, sonraki hafta maç verilir o mesajdır. Bu sezon özelinde bu 2 hakem hata yapmıştır. O yaygara koparılan maçta 2 taraf lehine de hatalar olmuştur. O maçı seyretmeyenler zannedersiniz Alanyaspor için rakibi doğranmıştır ama çift taraflı hata. O maçtan sonra Ali Palabıyık aylarca maç alamadı ve Yasin Kol başka maçta. Benim bunu gündeme getirme sebebim diğer hakemlerin performanslarını etkilemeleri. Dolayısıyla Ali Palabıyık’ı işimize gelince savunuyoruz durumu yok. İlkesel bir durum var. İnşallah kafasına girer bu konu. Sonra şunu diyecekler, şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Zevkle izledik. Biz topa girmedikçe agresifleşiyorlar. Bizim arkadaşlar çirkin buluyor ama ben komik buluyorum. Benim sesimi de kullanarak video yapmışlar. Bu hiç konuşmayan kulüp bugüne kadar konuşmayan Sivas’ta da konuşmayan kulüp sesimi kullandı" diye konuştu.

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