Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na rekor katılım! Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, 2023 yılının ilk olağan toplantısını bugün yapıyor. Yüksek katılımlı toplantı, FB TV'den canlı yayınlanıyor...

Toplantıda, son dönemde yoğunlaşan hakem hataları konusunda izlenecek yöntemle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı öncesi camianın önde gelen birçok ismi dün peş peşe açıklamalar yaparak, ligden çekilme seçeneğinin tartışılması gerektiğini ifade etmişti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu da Yüksek Divan Kurulu üyelerine bir çağrıda bulunarak, “Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya azami seviyede katılımınızı bekliyor; camiamızı Fenerbahçe için için hep birlikte sorumluluk almaya, ses yükseltmeye davet ediyoruz” demişti.

Başkan Ali Koç da dün TFF ziyareti sonrası Yüksek Divan Kurulu Toplantısını işaret ederek; "Yüksek Divan Kurulumuz var. Orada en kapsamlı açıklamaları yapacağız." demişti. Ali Koç'un da toplantıda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

UĞUR DÜNDAR: FENERBAHÇE HEDEF TAHTASINA OTURTULDU



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, açılış konuşmasında Fenerbahçe’nin bir operasyona tabi tutulduğunu ifade ederek, "3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada. 3 Temmuz’da Fenerbahçemiz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edildi ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu. Her Fenerbahçeli yürekten inanır ki; ’Fenerbahçe’ denildiğinde akla Cumhuriyet gelir, Atatürk gelir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Cumhuriyet’in fenerinin Atatürk’ün aydınlanmacı ışığının yayılmasını istemiyorlar. Onun için Fenerbahçe’yi engellemeye, haklı puanlarını gasp etmeye çalışıyorlar. Burada tek tesellimiz takımımızın sezon başından beri en heyecan verici futbolunu sergilediğini yaşamış olmamız. Bugün bizler, Fenerbahçe’ye sevdalılar, yönetimimizin arkasında her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içinde dimdik durmalıyız. Ya bir ve bütün olacağız, ya da hedef tahtasının ortasında durup çeşitli saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe bir ve bütün olunca 3 Temmuz’da ne yaptıysa ve gücünü Türkiye’ye gösterdiyse, bugün de aynı şekilde birlik ve bütünlük içinde göstermelidir. Çeşitli provokasyonlar yapmak isteyecekler. Ülkemizin seçim atmosferine girdiğini düşünerek yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlemeye özen göstermeliyiz. Bugün başkanımız tarihi bir konuşma yapacak, bazı görseller kullanacak. Bütün kumpaslara, puanlarımızı gasp edenlere açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara, kısacası Fenerbahçe’ye karşı her türlü girişime karşı ben ve yüksek divan kurulumuz, hepimiz inanıyoruz ki hiç bir güç Cumhuriyetin 100’üncü yılında şampiyon olmasını engelleyemeyecek. Yeter ki buna inanalım, takımımızın arkasında duralım" dedi.

BURAK KIZILHAN: GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Bugünün farklı olduğunu ifade eden Burak Kızılhan, "Bugün Fenerbahçe'nin yarıştan koparılmak için neler yapıldığı konusunda fikirlerinizi alma günüdür. Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük. Fenerbahçe’nin, kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna, gençlerine yaptığı yatırımlar, adımlar, verilen emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş. Perşembe akşamı yaşananlar, verilen emeklere saldırı niteliğindeydi. Son 11-12 senedir yaşadıklarımıza rağmen rekabetten, yatırımdan, sporcu yetiştirmekten ve çabalamaktan vazgeçmedik. FETÖ, kulübümüze kumpas kurmaya çalıştı. Devletin kılcal damarlarına sızarak devletin rüzgarını arkasına alarak Fenerbahçe'ye saldırı gerçekleştirildi. Başkanımız ve yöneticilerimiz hapse atıldı ancak biz geri adım atmadık. Kuruluş amacımızdan ve değerlerimizden vazgeçmedik. Sadece sportif olarak değil, toplumsal unsurlarda da insanımızı ilgilendiren her konuda kayıtsız şartsız devletimizin yanında olduk. Bugün ise öyle bir noktaya geldik ki her şeyi sorgular haldeyiz. Yetmedi mi, bitmedi mi bu düşmanlık, neden? Gerekli adımlar da atacağız. Yaptığımız açıklamada olduğu gibi kurulduğu günden beri hakkını emekle elde etmiş kulübün bir ve bütün olmanıza ihtiyacı var. Formamızla sahada mücadele eden kimse, onları kollayın ve koruyun. İyilik kazanacaksa bunu Fenerbahçe başaracaktır." diye konuştu.

ALİ PALABIYIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! DÜNDAR: ÖZÜR DİLEYİP DÜDÜĞÜNÜ AS

Uğur Dündar: Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!