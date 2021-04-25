Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır yıkıldı! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 37. haftasında kaleci Harun Tekin'in hataları ve sonrasında Emre Belözoğlu ile Altay Bayındır'ın tepkileri dikkat çekti.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 21. dakikasında Harun Tekin'den büyük hata geldi.

Sarı-lacivertliler savunmada hazırlık pasları yaparken Serdar Aziz, topu Harun Tekin'e attı. Harun ise takım arkadaşını topla buluşturmaya çalışırken hata yaptı ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic araya girdi.

Kasımpaşa'nın 10 numarası, bomboş pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu.

ALTAY TRİBÜNDE YIKILDI

Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır'ın üzüntüsü de ekranlara yansıdı.

Elinden ameliyatı sebebiyle sahalardan uzak kalan genç file bekçisinin, takım arkadaşının hatası sonrası gözlerini kapattığı ve ve büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN TESELLİ

Sarı-lacivertli oyuncular, golün ardından toplu olarak Harun Tekin'in yanına giderek takım arkadaşlarını teselli etti.

PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın 77. dakikasında orta alandan gönderilen derinlemesine topla Hajradinovic savunma arkasına hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Harun'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun'u mağlupğ ederek topu ağlarla buluşturdu.

EMRE BELÖZOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin son bölümünde ise Fenerbahçe'nin kendi sahasında sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Harun kalesini terk etti ve topun başına geçti. Ters kanada doğru gönderdiği top Varga'nın önüne düştü. Varga'nın orta alandan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Harun'un pas hatası sonrasında Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çok sinirlendi ve tecrübeli kaleciye serzenişte bulundu.





MUSLERA VE VOLKAN BABACAN'DAN SONRA...

Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan üçüncü kaleci oldu.

Bu süreçte Muslera 17, Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacak ise 15 hata yaptı.

MESUT ÖZİL TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunmadı.

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Mesut, uzun süre takımından ayrı kaldı.

LEMOS DIŞARDA KALDI

25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa dışında ligde oynadıkları son Medipol Başakşehir ve Gaziantep maçlarında da 21 kişilik kadroya alınmamıştı.

Mauricio Lemos, son 3 maçta teknik heyetin tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi