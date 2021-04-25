Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin 15. dakikasında Valencia ile öne geçen sarı-lacivertlilere yanıt 21. dakikada Hajradinovic'ten geldi.

Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai ile golü bulurken son 45+1. dakikada Valencia bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı.

Maçta son sözü ise 81. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj penaltıdan söyledi

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 72 puana yükseldi ve lider Beşiktaş'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 75(puan)

2- Fenerbahçe - 72(puan)

3- Galatasaray - 69(puan)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kale alanına yönelen Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Ozan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta Hadergjonaj, kale çizgisi önünde topa dokunarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

15. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Caner Erkin'in sağdan ortasında Valencia'nın altıpasın içinden yaptığı düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Serdar Aziz'in geri pasında kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1

33. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile 2 önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas'ın ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Aynı dakika içinde bu kez Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Pelkas, Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.

40. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında ön bölümde Szalai'nin kafayla aşırttığı meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1

45. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Valencia ceza sahasında Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 45 1'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1

53. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın pasında Nazım Sangare'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

77. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde kaleci Harun Tekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2

86. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Thiam'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.