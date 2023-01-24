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Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır taraftara seslendi! "Hocamızın liderliği..."

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig
Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır taraftara seslendi Hocamızın liderliği...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 21:46

Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara seslendi.

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Sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Altay Bayındır, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak birlik kendine ve taraftara güvenin tam olduğunu kaydetti.

Altay Bayındır açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Hayat bazen her istediğimizi, her zaman bize vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak, bazen düşündüğümüzden de zor olabilir. Bunun sonucunda zor zamanlar gelir; zor zamanlar ise sabır, kararlılık ve inandığın şey için daha çok çalışmayı gerektirir. Kendimden emin olduğum üç şey var; hırsım, kararlılığım ve çalışma azmim. Çalışmaya, gelişmeye ve daha iyi olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Camiamın, taraftarlarımızın bana inancına güvenim tam. Sezonun bu döneminde kazanarak devam etmek çok önemli. Hocamızın liderliği, hepimizin çabası ve özverisi ile sonuna kadar gideceğimize gönülden inanıyorum. Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!"

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