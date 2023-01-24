Futbol dünyasını heyecanlandıran Lionel Messi çağrısı! 'Son dans' denilmişti, astronomik rakam...

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla ayrılan Ronaldo, astronomik bir yıllık ücretle Al Nassr'ın yolunu tutarken Avrupa macerasına da son vermişti.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde idman yapan Portekizli yıldızın yeni evi Suudi Arabistan olmuştu.

"HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Suudi ekibi Al Nassr ile yıllık 214 milyon Euro'dan 2.5 yıllık mukavele imzalayan Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcusu olurken "Çoğu insan konuşuyor ama futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Afrika ülkelerinin yaptıklarını da gördük. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Buradaki futbol oldukça yarışmacı seviyede. Yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağım. Hocam şans verirse şans bulmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum (gülerek). Al Nassr'da futbol oynayıp mutlu olmak istiyorum. Başkanım ve hocam burada benimle. İstediğim tek şey futbol oynamak." sözleriyle kontratı hakkında esprili bir yanıt vermişti.

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'SON TANGO' DENİLMİŞTİ

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, Aralık 2020'den bu yana ilk kez Riyadh All Star ile Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan özel maçta karşılaşırken bu maç son tango olarak adlandırılmıştı.

ÇILGIN RAKAM

Portekizlinin en kazançlı sözleşmeyi imzalaması, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında yeni bir rekabeti başlatırken Messi'nin de Al-Hilal'den yaklaşık 300 milyon dolarlık bir teklif aldığı öne sürüldü.

ARJANTİNLİYE ÇAĞRI YAPTI

Paris Saint-Germain ile henüz yeni bir sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) Genel Sekreteri İbrahim Alkassim'den bir çağrı geldi.

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"AYNI LİGDE GÖRMEK İSTERİZ"

Lionel Messi'yi Cristiano Ronaldo ile birlikte aynı ligde görmek istediklerini söyleyen İbrahim Alkassim, Marca'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda Lionel Messi'nin olası bir gelişi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Suudi Federasyonu olarak bir gün Messi'yi bizim ligimizde görmek isteriz. Federasyonun fikri her zaman futbolumuzu geliştirmektir. Ve elbette Cristiano ve Messi'yi tekrar aynı ligde görmek istiyoruz ama gerçek şu ki şu anda hiçbir şey tam olarak belli değil." ifadelerini kullandı.

HENÜZ KARAR VERMİŞ DEĞİL

Paris Saint-Germain'le henüz sözleşme yenilemeyen Lionel Messi'nin adı, Suudi ekibi Al Hilal dışında MLS ekibi Inter Miami ile de anılıyor.

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LA LİGA'DA ZİRVEDE

Arjantinli yıldız, İspanya Laliga'da çıktığı 778 maçta attığı 672 gol ve yaptığı 303 asistle "Laliga tarihinin en skoreri" unvanının da sahibi.

Kariyeri boyunca 1 Dünya Kupası, 1 Copa America, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Lig Kupası, 1 Ligue 1 Kupası, 1 Fransa Süper Kupası ve milli takımla 1 U20 Dünya Kupası kaldıran Lionel Messi, kariyerinde birçok başarıya sahip. Ayrıca Messili Arjantin Milli Takımı, 2008-2009 sezonunda futbolda Olimpiyat Altın Madalyayı kazanan ülke oldu.

FRANSA'DA 2 KUPA VE 53 GOLE KATKI

Lionel Messi, Fransa'da Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 55 maçta 24 gol atıp 29 de asist yaptı. Arjantinli yıldız, PSG ile toplamda 2 kupa şampiyonluğu yaşadı.

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7 BALLON D'OR ÖDÜLÜ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bireysel ödüllerde ise, 10 LaLiga Yılın Futbolcusu, 22 Gol Krallığı (tüm kulüp organizasyonlarında), 2 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve 7 Altın Top ile dünyada en çok yılın futbolcusu ödülünü kazanan futbolcu.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

Lionel Messi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile zafere ulaşarak kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Messi, 172 maçta kaydettiği 92 golle Arjantin tarihinin en çok gol atan futbolcusu.

Milli takım ile de birçok rekoru bulunan yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı ile bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç oyuncu (18 yıl 357 gün) konumunda.