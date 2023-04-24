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Fenerbahçe-İstanbulspor maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı ve gol itirazları...

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#Süper Lig
Fenerbahçe-İstanbulspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı ve gol itirazları...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 22:29

Fenerbahçe ile İstanbulspor'un 3-3 berabere kaldığı Süper Lig'in 31. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 3-3 İstanbulspor (Maçın özeti)Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Arda'nın ortasında İstanbulspor kalecisi Alp Arda'nın yumrukladığı topu Szalai, kafayla ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Szalai'nin kafa vuruşundan önce Joao Pedro'nun Alp Arda'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Kısa bir süre VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam'ın kararı geçerli sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı ve gol itirazları...

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

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Maçın ilk devresinde Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile Mehmet Yeşil kafa topuna yükseldi. Mehmet Yeşil topa müdahale ederken sarı lacivertli oyuncular Yeşil'in elle oynadığını belirtip penaltı itirazında bulundu.

VAR ile iletişime geçen hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

İSTANBULSPOR, VAR İNCELEMESİYLE PENALTI KAZANDI

Mücadelenin 52. dakikasında ise sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'ten sıyrıldı ve şutunu çekti. Eze'nin vuruşu Ferdi'den döndü. Eze, pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Sağlam, ayrıca Ferdi Kadıoğlu'na sarı kart gösterdi. İstanbulspor'da penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi, 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı ve gol itirazları...

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#Süper Lig

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