Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, zirve takibinde yara almamak için sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Ligde oynadığı son 3 maçını da geriden gelerek 2-1’lik skorlarla kazanan sarı lacivertli ekip galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İstanbulspor ise güçlü rakibine karşı galibiyeti hedefliyor. İşte Fenerbahçe-İstanbulspor maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Kadir Sağlam yöneteceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Fenerbahçe - İstanbulspor maçında VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

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MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İ. Kahveci, Arda, Rossi, Pedro, Valencia.

İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon, Duhan, Loshaj, Lokilo, Muammer, Proca, Ethemi, Friday.