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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#İstanbulspor
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel 11ler ve canlı yayın bilgileri...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 10:12

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın kapanış maçında İstanbulspor’u ağırlayacak. Şu ana kadar 28 maçta 63 puan toplayan sarı lacivertli ekip ligde ikinci sırada bulunuyor. İstanbulspor ise 28 puanla 15. sırada yer alıyor. Merakla beklenen maçta Fenerbahçe, G.Saray’ın puan kaybıyla daha da önem kazanan maçta İstanbulspor’u yenip farkı 4’e indirmeye çalışacak. Peki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, zirve takibinde yara almamak için sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Ligde oynadığı son 3 maçını da geriden gelerek 2-1’lik skorlarla kazanan sarı lacivertli ekip galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İstanbulspor ise güçlü rakibine karşı galibiyeti hedefliyor. İşte Fenerbahçe-İstanbulspor maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Kadir Sağlam yöneteceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Fenerbahçe - İstanbulspor maçında VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

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MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İ. Kahveci, Arda, Rossi, Pedro, Valencia.

İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon, Duhan, Loshaj, Lokilo, Muammer, Proca, Ethemi, Friday.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel 11ler ve canlı yayın bilgileri...

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe#İstanbulspor

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