Fenerbahçe-İstanbulspor maçına Arda Güler damgası! Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede...

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Fenerbahçe ile İstanbulspor'un 3-3 berabere kaldığı Süper Lig'in 31. hafta maçında Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerde kadroda 5 farklı isim yer aldı. Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkan Oosterwolde, Arao, Rossi, Crespo ve İrfan Can Kahveci’nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro yer aldı. Fenerbahçe’nin İstanbulspor karşısındaki 11’i şu şekilde:

"İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro ve Valencia."

ARDA GÜLER SIRTLADI

Son dönemde performansı yükselen ve ilk 11'de daha istikrarlı bir şekilde yer alan Arda Güler, Fenerbahçe-İstanbulspor maçına damgasını vurdu.

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Karşılaşmanın 25. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Arda Güler, dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye yeniden çıktı.

Uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Arda Güler'in bu golü, sosyal medyada da çok konuşuldu.

EN GENÇ OYUNCU OLDU

18 yaşındaki Arda Güler ayrıca bu ezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki farklı maçta 2 ve daha fazla gol atan en genç oyuncu oldu.

JOAO PEDRO YENİDEN BAŞARDI

Geçen haftanın kahramanlarından olan Joao Pedro ise Kadıköy'de de sahneye çıktı.

Geçen hafta Başakşehir karşısında attığı 2 golle takımının geri dönüşünü gerçekleştiren Joao Pedro, bu kez İstanbulspor karşısında skor 2-2 iken Fenerbahçe'nin 3. golünü atma başarısını gösterdi.

Sezon içerisinde sakatlıklarla boğuşan ve performansı eleştirilen Pedro'nun kritik anlarda yaptığı işler, taraftarlardan övgü aldı.