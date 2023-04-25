Fenerbahçe - İstanbulspor maçına damga vuran pozisyonlar! Gol iptali doğru mu? Penaltı kararı yanlış mı? "Fahiş bir hata! Hakem oralı bile değil..."

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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Arda'nın ortasında İstanbulspor kalecisi Alp Arda'nın yumrukladığı topu Szalai, kafayla ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Szalai'nin kafa vuruşundan önce Joao Pedro'nun Alp Arda'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Kısa bir süre VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam'ın kararı geçerli sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

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Maçın ilk devresinde Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile Mehmet Yeşil kafa topuna yükseldi. Mehmet Yeşil topa müdahale ederken sarı lacivertli oyuncular Yeşil'in elle oynadığını belirtip penaltı itirazında bulundu.

VAR ile iletişime geçen hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

İSTANBULSPOR, VAR İNCELEMESİYLE PENALTI KAZANDI

Mücadelenin 52. dakikasında ise sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'ten sıyrıldı ve şutunu çekti. Eze'nin vuruşu Ferdi'den döndü. Eze, pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Sağlam, ayrıca Ferdi Kadıoğlu'na sarı kart gösterdi. İstanbulspor'da penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi, 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

YAYINCI KURULUŞTA YORUMLANDI

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki maçın tartışmalı kararlarını eski hakemler değerlendirdi. beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da eski hakemler Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, müsabakanın tartışmalı kararları hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

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"Szalai'nin iptal edilen golünde kaleciye faul kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: Hakem top ağlara gitmeden önce düdüğünü çalıyor. Bir nefes beklemeden düdüğü çalmış. Düdüğün neden önemi var. Top ağlara gitmeden önce çaldıysa düdüğü VAR devreye giremez. Hakem çapraz yaparak kendinden çok emin geliyor. Top Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın. Fenerbahçeli oyuncu, kalecinin topa doğru uçarak geldiğini görünce duruyor, iyi niyetli davranıyor, kaleciye doğru herhangi bir hamle yapmıyor, sadece bekliyor. Kaleciden çok geriden Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın bir topa uçarak geliyor. Pedro'nun hamlesi, müdahalesi, darbesi olmadan topu yumrukluyor. Pedro küçülüyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Bu bir çarpışma. Kaleciye yakın bir topa Pedro hamle yapmıyor. Aksine kendisine daha yakın olan bir topa kalecinin geldiğini görerek ve kalecinin sağlığını düşünerek hiçbir hamle yapmıyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Szalai boşa düşen topa vurup gol yapıyor. Tartışmasız, açık ve net bir gol. Futbol burada golü bekler, faulü beklemez. Gol kararı verilmesi doğru olurdu.

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Seçim Demirel: Her oyuncunun sahanın her yerinde konumlanma hakkı var. Burada bir faul beklentisi varsa eğer Fenerbahçeli oyuncunun hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Kaleci, Fenerbahçeli oyuncuya gelip çarpıyor. Faul kararı hatalı. Gol kararı doğru olurdu. Yanlış karar.

Bülent Yıldırım: Kaleci Alp Arda risk aldı, çıktı ve topa vurdu. Bedeni geldi Pedro'ya çarptı. Futbol oyun kurallarında faul diye nitelendirilebilecek hiçbir unsur yok. Son derece fahiş, maçın seyrini değiştiren bir hakem hatası. Çok ciddi bir yanlış. Maalesef bu pozisyon çok net gol verilmeliydi.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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"Alioski'nin rakibine müdahalesinde devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Hakem pozisyona yakın ve görüyor. Kontrolsüz bir müdahale. Sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Yüzde yüz açık, net bir faul var ama hakem hiç oralı değil. Pedro'nun yaptığı faul da, bu değil mi?

Bülent Yıldırım: Yüzde yüz faul. Alioski'nin sarı kart görmesi gerekirdi.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Mehmet Yeşil'in topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Kornerden ve uzaktan gelen bir top. Oyuncuyu bozan hiçbir oyuncu yok. Gelen topu görünce elini kolunu indirmeliydi. Kolunu kaçırma şansı varken kaçırıyor. Top açık olan kola geliyor. Kısacası bu pozisyon mutlaka elle oynamayla penaltı verilmeliydi.

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Deniz Çoban: İstanbulsporlu oyuncunun elini kolunu sağa savuracak bir hamle yok. Fenerbahçeli bir oyuncu nizami bile olsa şarjla dağıtmıyor. Onunla beraber yükselen bir arkadaşı onu dağıtmıyor. Kendi yetenekleriyle yükseliyor ve kafa vurmaya çalışıyor. Sakarlık yapıyor. Kafasını topa göre ayarlamıyor. Top eline dokunuyor. Bu açık, bariz, çok net bir penaltı. Burada çok net bir penaltı var. VAR (Halil Umut Meler) da karışmalıydı. Dinledi ve 'yok' dedi.

Bülent Yıldırım: Benim için de bu penaltı. Ya kafayı vuracaksınız, ya da kola geliyorsa bu penaltı.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Duhan'ın Ferdi'ye faulünde kart gerekir mi?"

Seçim Demirel: Kayarak geliyor, yardımcı bayrağıyla yardım etmiş, keşke sarı kart verilseydi.

Deniz Çoban: Arkadaşın faul ve kart değerlendirmeleriyle ilgili büyük sıkıntısı var. Sarı kart verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Maalesef her geçen gün futbolu bilmediği konusunda ışıkları yakıyor Kadir Sağlam. Maalesef çok net bir sarı kart, tartışılacak tarafı yok.

"Ethemi'nin Ferdi'ye müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Tartışmasız net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Nasıl olacak? Sarı kartlık ihlalde faul çalmıyor. Çok net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Çok net bir sarı kart.

"Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Hiçbir ihlal görmüyor. Kendini atarak penaltı bekliyor. Aldatmadan sarı varsa kabul görür.

Deniz Çoban: Aldatma da yok, penaltı da yok.

Bülent Yıldırım: Devam doğru karar, herhangi bir ihlal görmedim.

"Okan Erdoğan ve Emre Mor arasındaki pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: Hakem buna faul bile çalmayacak. Kargaşa çıkınca faul veriyor. İlk düdüğü çalmadığı için Emre Mor cezasını kendi vermeye kalkıyor. Bunu gördüğü anda faul düdüğü çalsa ve sarı kartını Okan'a gösterse gerginlik yaşanmayacak.

Seçim Demirel: Önleyici hakemlik diye bir şey var. İlk anda faulü verip kartı çıkarsa, iki sarı kart çıkmayacak.

Bülent Yıldırım: Kötü bir yönetim olmuş.

"Eze'nin Emre'ye müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?"

Seçim Demirel: Eze önce topa vuruyor, sonra ayağı Emre Mor'a vuruyor. Müdahale var ama penaltı gerektirecek bir ihlal yok. Hücum faul olması gerekiyordu. Hakem doğru karar verdi.

Deniz Çoban: Penaltı çalsa kabul etmezdim. Doğru yaptı.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok, hücum faul doğru.

"VAR incelemesi ile İstanbulspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: Vücüdun doğal aksiyonu önemli deniyor ya, Ferdi'ye niye kolunu bu kadar açtın diyebilirsiniz. Eze 1-2 çalım atıyor, şut çalım arasında bir yerdeyken feyki yiyince Ferdi dönerken kolunu açıyor. Bilerek elini açmıyor. Top zeminde, yerden vuruluyor. Ayakla şutu bloklamaya çalışıyor. Elini kapatabilir miydi, belki kapatabilirdi. Top istemeden eliyle buluşuyor ama eğitimlerde, hem Türkiye'de hem UEFA'da şöyle bir ifade kullanılmış; 'Eli 90 derece açmışsan, elini omzunun üstüne çıkarmışsan, bu riskin bedelini ödersin' denir. Elini bu kadar açıyorsan, top sekerek geliyorsa ve elinle buluşuyorsa bu bir ihlaldir deniyor hakemlere. (VAR hakemi) Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde görev alan bir hakem olarak buna direkt müdahale etti. Buna penaltı diyoruz. O zaman bu pozisyon penaltıysa; bir yerden sekmeden 25 metreden gelen topa, bir oyuncu kolunu açıp üstüne bir de sakarlık yapıp, kafasının 30 santim yanına düşen topu eliyle engelliyorsa bundan daha çok penaltıdır.

Bülent Yıldırım: Şut çekildiği anda Ferdi ayağını koyuyor ve top ayağına çarpıyor; beklenmedik bir şekilde ve zamanda; kaçınamayacağım şekilde doğal müdahale etmişken top arkamdan geldi ve koluma çarptı. Bu yanlış bir karar. Burada bir yorum hatası var. Sübjektif bir taraf var. hakem verse saygı duyardım. Bir yere kadar kabul edebilirdim. VAR ile verilen bu penaltı, UEFA'nın eğitimi kapsamında örnek verilen bir penaltı değil.

"Emir Kaan'ın Arda'ya faulünde kart gerekir mi?"

Seçim Demirel: Emir Kaan, Arda'yı formasından çekerek tutuyor. Oynamasını engelliyor. Etkili bir tutma var. Sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Arda'nın hızını kesiyor, pasını aktaramıyor. Sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Görüyorsunuz çekmeyi, Allah aşkına. Allah allah! Yani! Çok net bir sarı kart. Tartışılacak tarafı yok.