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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sözleri! Arda Güler'e sahip çıktı, Mert Hakan'ı eleştirdi! "Fenerbahçe'nin oyuncusuyum dedirtemedi"

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#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#İstanbulspor
Nihat Kahveciden Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sözleri Arda Gülere sahip çıktı, Mert Hakanı eleştirdi Fenerbahçenin oyuncusuyum dedirtemedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 09:01

Yorumcu Nihat Kahveci, NutSpor YouTube kanalında Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenebahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Arda Güler'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye yeniden Arda Güler çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

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SON SÖZÜ EZE SÖYLEDİ

İstanbulspor, 57 ve 66. dakikalarda Ethemi'nin bulduğu gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe, 71. dakikada Joao Pedro ile bir kez daha öne geçerken son sözü 90+6. dakikada Eze söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galip gelemedi ve zirveyi 6 puan geriden takibini sürdürdü.

NİHAT KAHVECİ: TARAFTARIN SAÇLARINDAKİ BEYAZ ARTIYOR

Yorumcu Nihat Kahveci, NutSpor YouTube kanalında Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

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NİHAT KAHVECİ'nin Mert Hakan'ı hedef alan sözleri şu şekilde:

Seviye arttıkça senin defoların ortaya çıkar. Samet geldiğinden beri 'Ben Fenerbahçe stoperiyim' dedirtmedi, biz orada Kim-Min Jae izledik. Fenerbahçe taraftarının son 1 aydır izlediği her maçta saçlarındaki beyazlar artıyor. Arda taraftardan özür dilemiş. Sen özür dileme kardeşim, sen mükemmelsin. Arda daha ne yapsın ya? Bizim 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nı takip edenler iyi hatırlar. Son dakikalar... İsviçre'yi yen, Çekya'yı yen, Hırvatistan maçı son dakika gol, uzatmalar, penaltılar , yen. Almanya son dakika yenil. Bir yere kadar son dakikalar. Rakibin de son dakikaları var. 9 dakikayı duyduğunda zaten bir stres başlıyor. Acabalar başlıyor. Seyirci sessiz ve tedirgin. Oyun iyi değil. Oyun gücü yok. Mert Hakan oyunda ama nasıl biliyor musun? Ayaklarıyla değil, ağzıyla. Kusura bakmasın Mert Hakan. Ağzıyla muhteşem oyunda. Seyirciyle, arkadaşlarıyla, rakiple konuşma... Her türlü konuşmada sahanın en iyisi ama ayakları oynamıyor. Bir oyuncu kulübede 3-4 tane sarı kart yer mi ya.

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#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#İstanbulspor

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