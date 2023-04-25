Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! "Resital, ne olduğunu anlayamadı..."

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenebahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Arda Güler'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye yeniden Arda Güler çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

SON SÖZÜ EZE SÖYLEDİ

İstanbulspor, 57 ve 66. dakikalarda Ethemi'nin bulduğu gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe, 71. dakikada Joao Pedro ile bir kez daha öne geçerken son sözü 90+6. dakikada Eze söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galip gelemedi ve zirveyi 6 puan geriden takibini sürdürdü.

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GOL İPTALİ DAMGA VURDU

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Arda'nın ortasında İstanbulspor kalecisi Alp Arda'nın yumrukladığı topu Szalai, kafayla ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Szalai'nin kafa vuruşundan önce Joao Pedro'nun Alp Arda'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Kısa bir süre VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam'ın kararı geçerli sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Maçın ilk devresinde Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile Mehmet Yeşil kafa topuna yükseldi. Mehmet Yeşil topa müdahale ederken sarı lacivertli oyuncular Yeşil'in elle oynadığını belirtip penaltı itirazında bulundu.

VAR ile iletişime geçen hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

İSTANBULSPOR, VAR İNCELEMESİYLE PENALTI KAZANDI

Mücadelenin 52. dakikasında ise sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'ten sıyrıldı ve şutunu çekti. Eze'nin vuruşu Ferdi'den döndü. Eze, pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

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Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Sağlam, ayrıca Ferdi Kadıoğlu'na sarı kart gösterdi. İstanbulspor'da penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi, 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ

UĞUR MELEKE: FANTASTİK BİR HAFTA SONU YAŞADIK

Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa liglerinde enteresan sonuçlar oluştu.

Süper Lig’de bence üç takımın kadro kalitesi, kalan 14’üyle kıyaslandığında biraz aşağıda kalıyor. Bu takımlar Giresun, Ümraniye ve İstanbulspor. Bu üçlünün kadro standartları, TFF 1.Lig’le Süper Lig arasına sıkışmış gibi. Zaten bence bu üçlüden Süper Lig’de kalabilen de iyi iş başarmış olacak.

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Tekke’nin İstanbulspor’u bu son derece kısıtlı kadro kalitesine rağmen son 10 günde çok iyi sonuçlar aldı: Önce topla yüzde 40 oynayarak Başakşehir’i 1-0 yendiler. Sonra yine meşin yuvarlağa %32 ile sahip olarak Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldılar.

MAÇIN KAHRAMANI EZE OLDU

Dün de %25’lerde dolaşan topla oynama yüzdelerine rağmen Kadıköy’den altın değerinde 1 puanla çıktılar. Sarı lacivertlilerin tamamlayamadığı hücumlarda uzun toplarla Ethemi, Eze ve Rroca akıllı çıkışlar yaptılar, zaten bunların ikisini de gole çevirdiler. Maç boyunca Fenerbahçe savunmasını kuvvetiyle de çok yıpratan Eze, üçüncü goldeki kafasıyla kazandıkları puanın da kahramanı oldu Kadıköy’de.

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Fenerbahçe’yse son 3 haftadaki Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarından farklı olarak müsabakaya biraz daha etkili başladı. Çok net pozisyonlar üretemeseler de özellikle Mert’in oyunun yönünü çabuk değiştiren pasları ve Emre-Arda’nın adam eksilten aksiyonlarıyla fırsatlar yakaladılar. Valencia-Pedro işbirliğiyle de son iki maçta 3 gol buldu ev sahibi ekip.

KIRILGAN BiR TAKIMA DÖNÜŞTÜ

Ancak Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi mental olarak ne kadar kuvvetliyse, turnuva sonrası saha içinde o denli kırılgan görünüyor artık. Dün 2-0, 2-1 ya da 3-2 öndeyken skoru tutabilecek keskin bir görüntü veremediler. Bütüncül duramadılar. Kopukluklar, kırılganlıklar hep vardı sahanın içinde. Bunun bedelini de hayati bir 2 puan kaybıyla ödediler.

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Bu hafta sonu gerek Avrupa’da, gerekse Türkiye’de enteresan sonuçlar oluştu. Newcastle Tottenham’a 20 dakikada 5 gol attı. Aynı saatlerde Kayseri-Adana Demir ve Rize-Gençlerbirliği 5-3’lük acayip müsabakalar oynuyorlardı. Ardından Karagümrük Galatasaray’ı, İstanbulspor Fenerbahçe’yi 3-3’le durdurdular. Fantastik bir haftayı geride bıraktık gerçekten.

ENGİN KEHALE: TELDEKİ ADAM Jorge Jesus

Portekizli hocanın öğrencileri bir o yana, bir bu yana sallanıp hayatta kalmaya çalışıyor.

Nick Hornby, “Futbol Ateşi” kitabında Arsenal taraftarlığı için şöyle der: “İlk kez -kesinlikle son kez olmayacak- Arsenal’in ruhsal durumunun ve şansının benim kendi durumumun bir yansıması olduğuna inanmaya başladım.” Fenerbahçe taraftarında da ister istemez böyle bir durum var. Sarı lacivertli renklere gönül verenler, şampiyonluğa inanıp inanıp, günün sonunda talihsiz bir şekilde bu şansın ellerinden kayacağına inanıyor.

HEP BiR GERi DÜŞÜŞ VE DÖNÜŞ

Jesus’un öğrencilerinin de bu senaryoda payı var. Hep bir geri düşüş, hep bir geri dönüş. Bu sefer olmadı. James Marsh’ın İkiz Kuleler’i bağlayan bir telin üzerinde yürüyen Phillipe Petit’in hikayesini anlattığı Teldeki Adam filmi gibi bir o yana, bir bu yana sallanıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Önce Ankaragücü, sonra Başakşehir mücadelesinde maçı çevirmeyi başardılar. İstanbulspor karşısında erkenden tepki verdiler derken, maçın son anlarında puanı alan sarı siyahlılar oldu.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Arda’nın resitali ile 2-0’ı yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 57-66 arasında 9 dakikada ne olduğunu anlayamadan tabelaya baktığında 2-2’yi gördü. Valencia-Pedro ikilisi ile 71’de gelen gol, galibiyetin habercisi derken; bu defa Eze sahneye çıktı ve şampiyonluk yarışında puan farkının kapanmasına “dur” dedi. İşin ilginci, 3-2 ile taraftar kendini bulmuştu. Sezonun ilk yarısındaki sinerjinin bir benzeri var gibiydi stadyumda. Son dakikada gelen gol, maç sonunu taraftar-Jesus sürtüşmesi ve gerilimi ile bitirdi. Bu hayal kırıklığından bir geri dönüş olur mu? Olur ama birleşerek. Ayrılarak değil.